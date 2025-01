Policías sacan los colores a Óscar Puente y desmienten la versión que publica de una información de La Razón

El carterista de Madrid que fue detenido por intento de homicidio a un agente de la Policía Nacional disparó en dos veces el arma reglamentaria que sustrajo del funcionario. La pistola tenía el seguro puesto y eso provocó que la bala no saliera detonada e impactara, con fatales resultados, sobre el policía. El Ministro de Transportes Óscar Puente criticó a La Razón y a ABC por el titular de este suceso. Un mensaje en redes sociales que ha provocado millares de respuestas de sindicatos policiales y de los propios especialistas que niegan las palabras del miembro del Gobierno.

"El hecho es grave, pero el delincuente no disparó (la pistola tenía el seguro puesto) y fue detenido. Lo dice la noticia si picas y clickas. Pero los metemiedos tienen que mentir para calentar el ambiente. Es a lo que se dedican 24//", han sido las palabras en la red social X del titular de Transportes. Este mensaje que cuenta con más de 300.000 visualizaciones ha sido recriminado por los representantes policiales defendiendo a La Razón y a ABC.

Las críticas policiales a Óscar Puente

"El delincuente (según usted), accionó al menos en dos ocasiones el disparador (apretó el gatillo) contra el policía, al que previamente le había robado su arma de dotación. Es decir, disparó pero afortunadamente no detonó por tener el seguro manual activado", contestó el sindicato Jupol a las palabras de Óscar Puente.

"Deje de descarrilar en sus declaraciones, debería dar gracias de no tener que lamentar la pérdida de otro policía nacional como hace diez años, eso fue un drama ministro somos profesión de riesgo 24/7 aunque el Gobierno no lo reconozca", afirmó el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El polémico suceso

El suceso en cuestión ocurrió el pasado 30 de diciembre. La intervención comenzó en la estación del Arte de la línea 1, donde los agentes, que patrullaban de paisano, identificaron a dos varones en actitud vigilante, aparentes carteristas. Tras seguirlos discretamente durante varias estaciones, observaron varios intentos fallidos de hurto. Finalmente, en la estación de Gran Vía, decidieron interceptarlos al notar comportamientos aún más sospechosos.

Durante la identificación en un pasillo distribuidor, uno de los sospechosos arrojó una tarjeta de crédito presuntamente robada, mientras el otro aumentaba su agresividad hacia los agentes. En un momento de caos, uno de los sospechosos huyó, lo que obligó a un agente a perseguirlo sin éxito. Al regresar, encontró a su compañero forcejeando en el suelo con el segundo sospechoso, quien había logrado apoderarse de su arma reglamentaria.

El detenido apuntó y apretó el gatillo, pero el seguro del arma y la valentía del agente evitaron un desenlace fatal. Tras un forcejeo extremo, los policías lograron desarmarlo, someterlo y asegurar la escena. En el cacheo posterior, se recuperaron teléfonos móviles y tarjetas de crédito robadas. Ambos agentes tuvieron que ser atendidos por personal sanitario debido a las lesiones sufridas.

Recordemos que justo hoy, se cumplen 10 años del asesinato de otro agente de la Brigada Móvil en el metro de Embajadores, en Madrid. En aquella ocasión, el policía fue empujado a las vías por un delincuente mientras pasaba un convoy, un hecho que marcó profundamente a la unidad y a toda la Policía Nacional. La rápida y valiente actuación de los agentes en Gran Vía destaca la labor crucial que desempeñan diariamente en la protección de los ciudadanos, incluso a costa de su propia integridad física, pese a que aún continúa la Policía Nacional sin ser reconocida como Profesión de Riesgo por parte del Gobierno.

El delincuente es un hombre de nacionalidad chilena nacido en 1.999, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN. Se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y ya ha ingresado en prisión provisional por estos hechos.