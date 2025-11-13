El porqué de la última promesa de Feijóo: el PP detecta la verdadera grieta por la que hace aguas el sanchismo

"Vamos a por el rescate emocional de las clases medias". Ayer, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un Pleno que, a priori, iba a estar centrado en la corrupción. Pero Pedro Sánchez usó la comparecencia -de más de una hora- para lanzar su campaña electoral contra las comunidades autónomas del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, para enmendar a la totalidad a todo el Gobierno y, además, desvelar una promesa estrella en materia de vivienda.

Lo hizo porque, según confirman desde su equipo a LA RAZÓN, se han dado cuenta de que la crisis de la vivienda que atraviesa España es la verdadera grieta por la que hace aguas el "sanchismo". Nada que desgaste más, que cause más desafección, más desazón. Por mucho que el presidente y sus acólitos traten de centrifugar todas las culpas entre la herencia recibida y los territorios, lo cierto es que los votantes, en los sondeos, señalan a un mismo responsable: el Ejecutivo nacional.

En su intervención de este miércoles, Feijóo le espetó a su rival: "Usted llegó a una España de propietarios y va dejar una España de precarios, este es su legado". Ciertamente, las cifras son reveladoras y objetivos: el acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible para buena parte de la sociedad. Un torpedo en la línea de flotación de las clases medias, incapaces de vivir de alquiler con los salarios comunes y, mucho menos, de comprarse un inmueble digno.

A estas alturas de la legislatura, y después de más de siete años, el Gobierno no parece ser capaz de poner alguna solución efectiva ni eficaz encima de la mesa para atajar el problema y, por eso, Feijóo, para risotada de Sánchez, anunció que si llega a la Moncloa le dará tanta prioridad a la Vivienda que dependerá, ni más ni menos, que de su vicepresidencia primera. Una declaración de intención política que entraña mucho significado.

Por otro lado, prometió que, de tomar las riendas del país, realizará "una bajada de impuestos histórica del 10% al 4% del IVA para los jóvenes que compren casa tanto de primera como de segunda mano, con pago a plazos como en la hipoteca a 10, 20 o 30 años". Medidas con las que pretende dar consistencia a su agenda programática, consciente de que la gestión es una bandera elemental para convencer a mucho elector templado.