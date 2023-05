El PP aumentará las penas por corrupción e incluirá el delito de referéndum ilegal y la sedición

Los populares llegan a la campaña sin pensar en el con quién pactar después del 28-M "como quieren algunos partidos" y entran en la línea de salida de la campaña con el objetivo de “ganar las elecciones y pactar con los electores y, a partir de ahí, ya veremos”. “Queremos ganar las elecciones y dejar claro a los españoles que hay una alternativa sólida”. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper aseguró que “queremos ganar en todos los lados y aspiramos a ganar en todos”; “así salimos” e indica que son conscientes de que eso se consigue “respetando a la gente”.

Ante esto, Sémper ha tildado de "zoco persa" los anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sigue lanzando para captar el voto joven, donde ha prometido el 90% de un "Interrail español" y el 50 del europeo. "Lo que quieren los jóvenes es desarrollar un proyecto de vida, y frente al "bazar de cosas" en el que se han convertido los mítines del PSOE, donde Sánchez lanza ofertas para jóvenes, previo a los Consejos de Ministros, Sémper ha advertido de que lo que quieren los jóvenes es "emprender, un proyecto de vida en libertad, un acceso a la vivienda" por lo que consideró que "el hijo del notario o del parado no va a encontrar la solución en un billete de tren por Europa. Ellos sí están a pie de calle y esto no compra a los jóvenes".

Sémper también se refirió al toque de atención de Bruselas, a falta aún del documento definitivo, donde indican que los delitos de malversación que se cometan dentro del espacio común se castiguen con una pena de, al menos, cinco años de prisión. La armonización de ese nuevo “máximo mínimo", si se aprueba finalmente, forzará a España a volver a reformar el delito de malversación y rectificar las penas menores para elevarlas en los dos nuevos tipos atenuados que los socialistas introdujeron y que rebajaban la cárcel cuando no existe un ánimo de lucro personal. El portavoz del PP aseguró que iba a intentar ser “ moderado, porque hay que serlo en la vida”. Recordó que cuando se eliminó el delito de sedición y se rebajó la malversación Sánchez indicó que se hacía para “homologarnos con Europa” pero, la realidad, apuntó lo hicieron para “beneficiar a corruptos independentistas que ya estaban condenados” por cuestión de aritmética electoral y ahora, lo que toca es “arreglar lo que se ha estropeado” tras pasar el “bochorno en Europa”. Por ello, anunció que los populares presentarán una proposición para resolver ese “desaguisado” y reclaman al presidente del Gobierno “que espabile, que no esperamos más tiempo” y que puede contar con el PP para modificarlo ahora y si no, garantizó que lo harán ellos. “El delito de malversación tiene que tener una pena severa” y por ello tienden la mano a Sánchez para que lo hagan de manera conjunta. Además, dijo que cuando gobierne el PP además de la malversación volverán a tipificar el delito de referéndum ilegal y el de sedición. “Vamos a seguir defendiéndolo porque creemos que es bueno y protege nuestra democracia” al tiempo que, recordó, “populismos de todo orden quieren menoscabar nuestras instituciones”.

Ribera, "miente"

Sobre la supuesta conversación que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica , Teresa Ribera dijo haber mantenido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en la que le habría pedido que "intercediera" ante Juanma Moreno con Doñana el PP asegura que "miente". Sémper indicó que no se ha producido ninguna conversación informal entre la vicepresidenta y Feijóo sobre este asunto como aseguraba ella en una entrevista en El periódico de España. En dicha entrevista Ribera aseguró que el líder del PP le habría indicado “que no quería saber nada y que hablara con el señor Moreno Bonilla”. El portavoz de campaña del PP aseguró que "hemos abordado este asunto en el comité de dirección y siento decir que la vicepresidenta Ribera miente” y destacó que un "hola y adiós" no es una conversación.