La presidenta balear, Marga Prohens, amenazada de muerte en redes

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha desvelado este martes que ha recibido amenazas de muerte en redes sociales y que ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y los tribunales presentando la correspondiente denuncia.

Según adelanta El Mundo, la Policía confirmó la existencia de una investigación en curso sobre unas graves amenazas que habrían llevado a la detención de un joven de origen español este pasado septiembre.

Los mensajes contra Prohens fueron publicado el pasado 31 de agosto en Twitter, concretamente llamando a que se llevará a cabo una reacción violenta y armada contra una acción del Gobierno balear que ella encabeza. Las palabras iban acompañadas de una fotografía de un grupo terrorista ya disuelto enmarcada en el independentismo catalán.

Fue el propio cuerpo policial el que actuó de oficio tras tener detectar las amenazas y advirtió de ello a los servicio de seguridad y escolta de la líder del Ejecutivo autonómico. Se informó de ello también a la Fiscalía. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca.

La mandataria popular del archipiélago ha afirmado que a ella no la "encontrarán victimizando", poniéndose en contraste con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha afeado el haberse tomarse cinco días de "moscosos lacrimógenos" antes de anunciar que continuaba al frente del país. "Nunca me he tomado cinco días de reflexión", ha reivindicado en tono ejemplarizante.

En un pleno del Parlamento balear que ha sido bronco, Prohens se ha dirigido al portavoz parlamentario del PSOE de las islas, Iago Negueruela, para acusarles de ejercer difamación y actos de señalamiento contra su padre, su hija de un año y ella misma. "Mientras ustedes me señalan, su entorno ejecuta", ha afirmado la presidenta autonómica.