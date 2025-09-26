El PSOE pide fiscalizar las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Abascal y a Vox, para conocer si hay financiación ilegal

El PSOE ha pedido este viernes a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas la elaboración urgente de un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso, vinculada a Vox a través de Santiago Abascal, líder de la formación verde y presidente vitalicio de la Fundación.

La petición se produce justo después de que Idoia Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament de Baleares, acusara hace una semana a la dirección nacional de obligar a las direcciones autonómicas a desviar "ingentes cantidades de fondos públicos" asignadas a los Grupos Parlamentarios a las cuentas de Vox nacional, y de ahí a la Fundación Disenso, de la que Abascal es presidente vitalicio; con el objetivo de que este pudiera "forrarse".

En este sentido, según denunció Ribas en una rueda de prensa, el verdadero interés de Abascal es "acumular dinero público en la Fundación Disenso" de la que "se ha hecho presidente vitalicio"; una acusación que el propio Abascal ha desmentido, acusando a los disidentes del partido de ser unos "resentidos".

En concreto, los socialistas solicitan a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que, en el ámbito de sus competencias, acuerde recabar del Tribunal un informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios 2020-2025, con el objetivo de analizar la naturaleza, el origen y el destino de los fondos recibidos. Posteriormente, el PSOE quiere que se emita un informe específico dirigido a la propia Comisión con conclusiones, además de con propuestas de medidas correctoras o sancionadoras.

Vox Baleares transfirió casi 100.000 euros en 2024 y Abascal desmiente las acusaciones

La exdiputada de Vox en Baleares, Idoia Ribas, denunció públicamente hace una semana que la dirección nacional del partido utiliza recursos públicos para financiar la Fundación Disenso, presidida de manera vitalicia por Santiago Abascal.

"Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al Grupo Parlamentario [...] y ese dinero, en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del Grupo, es transferido al partido y este lo transfiere a la Fundación Disenso", aseveró en su momento.

Y es que en esta línea apunta la Memoria Anual del Grupo Parlamentario Vox en el Parlament de Balearescorrespondiente al ejercicio de 2024, donde se detalla que oficialmente el Grupo transfirió un total de 89.667,50 euros a la cuenta de Vox nacional -según Ribas para después transferirse a la Fundación Disenso y así "forrarse" su presidente-.

En la Memoria Anual constan un total de tres ingresos a cuenta durante todo el ejercicio de 2024. El primero de ellos, con fecha de transferencia del 30 de abril de 2024, por un importe total de 3.667,50 euros. Un mes después, el 30 de mayo, la cantidad transferida a la cuenta de la dirección nacional asciende significativamente, siendo esta de 44.000 euros, y finalmente el 3 de diciembre el último ingreso: por un importe total de 42.000 euros.

Sin embargo, el propio Santiago Abascal se refirió ayer a estas informaciones, asegurando que todas las acusaciones de Ribas "son falsas", al tiempo que argumentó que esta notica "es vieja", y ya "lo ha dicho alguna otra persona antes".

"Hay mucho resentido que cuando sale de Vox dice este tipo de cosas", aseveró el político, refiriéndose así a todos aquellos que han denunciado algo similar, como la exdiputada Macarena Olona, quien denunció "irregularidades" en los traspasos de esta formación a la Fundación.

Asimismo, matizó que este tema "no está en ningún tribunal, no hay ninguna denuncia en los tribunales, no hay absolutamente nada, es una falsedad". "Sobre financiación ilegal de Vox no hay ni denuncias ni ningún tipo de investigación", concluyó.