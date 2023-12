¿Por qué el CIS no pregunta por la amnistía?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) continúa sin mostrar interés por la opinión de la ciudadanía sobre la amnistía. «No hemos preguntado porque todavía no está la ley», comunicó el presidente de este organismo, José Félix Tezanos, a principios de noviembre, a pesar de tratarse del tema central de la mayoría de las conversaciones de la ciudadanía.

Ahora, un mes después de estas palabras y con la ley de amnistía ya rondando por el Congreso de los Diputados, donde echó a andar el pasado martes 12 de noviembre con el voto de 178 diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNG y BNG a favor de su toma en consideración, las impresiones de los españoles continúan sin ser consideradas de interés general por este organismo.

Fuentes del CIS consultadas por LA RAZÓN aseguran que está al caer el próximo barómetro, que será publicado «próximamente», pero no aclaran si la amnistía será una de las cuestiones que han sido fuente de análisis en este periodo. El «secreto estadístico» -sostienen- les impide facilitar dicha información.

Teniendo en cuenta que estas encuestas -según expone el propio CIS en su página web- tienen como principal objetivo «medir el estado de la opinión pública española del momento» y que el debate en torno a la ley de amnistía encabeza la lista de preocupaciones de la ciudadanía y está en el centro de todos los debates y tertulias televisivas y radiofónicas del momento desde hace ya varios meses, sería lógico pensar que la duda quedará disipada en breve.

No obstante, «el sociólogo que acierta en las encuestas», como el Gobierno definió a Tezanos al anunciar que continuaba al frente de este organismo público, podría optar por resolver el enigma en los próximos días o bien esperar a que el texto sea debatido en la Cámara Baja y reciba la luz verde definitiva, en cuyo caso la espera podría demorarse varias semanas, ya que quedan por delante meses de tramitación parlamentaria antes de la aprobación y puesta en marcha de la ley de amnistía.

Rafa López, sociólogo y habitual de las tertulias políticas, considera que es «inaudito» que el CIS todavía no haya preguntado por la amnistía. «Es muy extraño y debería hacerlo porque es un tema de primer orden actualmente» y debería hacerlo, entre otras cosas, porque «es su trabajo». Este organismo «debe preguntar siempre que un tema sea de opinión pública, esté en todas las portadas de los periódicos, en todas las tertulias y debates...» . «Cuando todas las demoscopias están preguntando por esta cuestión es porque se trata de un tema de interés social», añade.

Sin embargo, no le sorprende esta omisión, ya que «no es la primera vez que el CIS no pregunta por un tema importante; hace mucho que no pregunta por los apoyos a la Monarquía, que es algo que a los sociólogos nos interesa mucho», destaca.

Rafa López asume que siempre hay un sesgo ideológico, pero «con la llegada de Tezanos se ha acentuado muchísimo hacia la izquierda en las encuestas y las entrevistas que realiza el CIS».

Para el sociólogo están muy claros los motivos por los que el Centro de Investigaciones Sociológicas debería incluir esta pregunta en sus encuestas: «Primero porque es un tema de primera actualidad y segundo, porque es necesario tener una serie temporal para observar cómo va evolucionando la opinión de los españoles sobre una cuestión que actualmente es el tema central de la política española».

De hecho, la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge entre las funciones de este organismo autónomo «la realización de estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española -principalmente mediante la ejecución de encuestas-, así como de las comunidades autónomas, cuando proceda, y de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos sociales para servir de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas legislativas y ejecutivas».

Dicha ley también reconoce la misión del CIS de difundir «los resultados de la actividad científica del organismo, así como de otros estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española».

Así las cosas, Rafa López considera que no solo se debería ahondar en la amnistía en sí, sino también en «todas las derivadas que conlleva», que no son pocas. Habría que cuestionar también temas que están en el centro del debate, como «el apoyo que tienen los pactos del Gobierno con los partidos independentistas o el concepto de desjudicialización, que es una derivada de la ley que tiene diferente apoyo que el concepto de la amnistía». También considera fundamental poner encima de la mesa «cómo impacta la ley en la Democracia y el Estado de derecho», porque permite hacer un análisis de cómo evoluciona la opinión pública y la sociedad. Pero para todo esto, añade, «el CIS debería ser verdaderamente independiente del Gobierno y hace mucho que no es así».