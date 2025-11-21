¿Por qué las infantas Elena y Cristina no están en la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía?

La entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía, uno de los actos más solemnes del 50º aniversario de la restauración de la monarquía, se celebra hoy con una ausencia que no pasa desapercibida: las infantas Elena y Cristina no han sido invitadas. Tampoco sus hijos, pese al estrecho vínculo que mantienen con su abuela.

Según informa Vanitatis y fuentes del entorno de Zarzuela, la decisión responde a la línea de contención institucional mantenida desde hace años: limitar la visibilidad pública de los miembros de la familia que no forman parte del núcleo estrictamente oficial. Así, al acto solo asisten los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Tristeza aceptada, pero no compartida

Las infantas Elena y Cristina han recibido la “no invitación” con tristeza y resignación, según allegados. Ninguna de las dos celebra no poder acompañar a su madre en uno de los días más significativos de su vida institucional. Hubieran preferido un homenaje de mayor tono familiar y menos rígido, pero han optado por actuar con la discreción que caracteriza su posición en los últimos años.

Aunque entienden las razones institucionales, no comparten la decisión.

Un gesto impulsado por Juan Carlos I

Precisamente por ese ambiente de incomodidad contenida, la comida familiar convocada por Juan Carlos I para este sábado en El Pardo adquiere una relevancia especial. El rey emérito ha pedido expresamente que toda la familia acuda, sin sillas vacías ni ausencias que puedan interpretarse como nuevas fisuras.

El objetivo del rey emérito, dicen fuentes próximas, es evitar que la tensión generada por sus memorias inéditas en España derive en una mayor fractura. Juan Carlos I quiere mostrar una imagen de unidad, al menos dentro del ámbito familiar, en un momento especialmente sensible para la institución.

¿Por qué se celebra en El Pardo?

La elección del Palacio de El Pardo no es casual. Aunque es un lugar discreto y relativamente neutral, también recuerda una evidencia: no habrá pernocta en Zarzuela, un deseo que el rey padre ha expresado públicamente en sus memorias y que Felipe VI sigue descartando.

En ese escenario, las infantas Elena y Cristina, junto a todos sus hijos: Victoria Federica, Froilán, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, han reorganizado sus agendas para cumplir la petición de su padre, conscientes de la delicadeza del momento.

Una tregua temporal

La ausencia de las infantas en la entrega del Toisón de Oro refleja una estrategia institucional clara: reforzar una imagen de sobriedad y distanciamiento respecto a quienes no forman parte del núcleo central de la Corona. Pero la comida de El Pardo busca, al menos de puertas adentro, recomponer la fotografía familiar.