¿Por qué Podemos y Sumar no firman la paz?

Es un puzle imposible de cuadrar, a día de hoy. La izquierda alternativa al PSOE está hoy más dividida que nunca y no hay visos en el corto plazo de que se produzca un acercamiento entre las fuerzas que hace justo diez años lograron ser tercera fuerza política en España bajo la marca de Unidas Podemos.

A día de hoy, de repetirse elecciones generales, el PSOE no podría presidir un gobierno de coalición. Y ello, según las encuestas, se debe al desplome de su izquierda. El barómetro de NC Report para LA RAZÓN refleja que los socialistas mantendrían las filas al perder tan solo entre uno y tres escaños. Su esfuerzo por fidelizar a sus votantes a pesar de los casos de corrupción que le cercan, quedan en nada debido a la división de su izquierda. Sumar perdería entre 22 y 23 escaños. A penas conseguiría hoy ocho o nueve escaños, mientras Podemos se quedaría con entre cuatro y cinco escaños. Ni con Sumar, ni con Podemos, Pedro Sánchez podría seguir en Moncloa.

Podemos quiere a Díaz fuera de la coalición

Con esta división, lo único que podría salvar a la izquierda sería una candidatura de unidad de cara a las próximas elecciones generales. El partido de Yolanda Díaz y el de Ione Belarra acudieron en coaición a los comicios de 2023 y tan solo un año después, los morados rompieron la unidad en el Congreso de los Diputados con su marcha al Grupo Mixto.

A día de hoy, que Podemos y Sumar vuelvan a firmar una candidatura de unidad es inviable. No se dan las condiciones en estos momentos para "firmar la paz". Podemos ya se ha lanzado a la carrera al proclamar a su candidata der cara a las elecciones generales. Será Irene Montero. En las pasadas elecciones, la exministra fue vetada para concurrir a las listas electorales por Sumar y los partidos que conformaban la coalición. Hoy, es Podemos quien avisa y devuelve el veto a la formación magenta, y avisa de que para una candidatura de unidad, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, debe estar fuera de la coalición.

Las condiciones de Podemos están claras, pero también las de Izquierda Unida. El partido liderado por Antonio Maíllo, no dice "no" a Irene Montero pero exige a los morados que se presenten a primarias e, incluso, no renuncian a presentar ellos un candidato a las próximas elecciones generales. Mientras, desde Más Madrid sí se han mostrado más reacios a volver a probar una experiencia con el partido de Belarra. Los comunes sí han pedido una "tregua". Movimiento Sumar se ha abierto en los últimos días a negociar, pero de momento, rechaza contestar a la pregunta de sí estarían dispuestos a renunciar al "activo" de Yolanda Díaz como candidata, como exige Podemos.