La reforma de la ley del "sí es sí" supera el trámite del Senado y entrará en vigor este jueves

La reforma del Código Penal que incluye la Ley de Libertad Sexual (conocida como "sí es sí") ha recibido el último plácet del Senado y entrará en vigor a partir de este jueves. La norma ha conseguido el apoyo de 231 senadores y el rechazo de tan solo 19.

En concreto, la norma eleva las penas de las agresiones sexuales cuando haya violencia e intimidación: en las agresiones sexuales sin penetración, el subtipo penal elevará el castigo a entre uno y cinco años de prisión; si hay penetración, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años de prisión.

La senadora del PP, Patricia Rodríguez, ha cargado contra el Gobierno y ha acusado a Podemos de estar en la "soberbia" y la "negativa" a corregir los efectos indeseados del "sí es sí" porque no ha asumido "ni una responsabilidad política" y reprochado al PSOE de haber dado "bandazos" y solo haber dado el paso para modificar la ley cuando las "encuestas de Tezanos han dicho que castigaban" al partido "si no hacía nada". "Hace ya tiempo que el señor Sánchez no puede pisar la calle", ha manifestado, en referencia a la impopularidad que está cosechando el presidente del Gobierno por errores como este del "sí es sí". Asimismo, la senadora ha atribuido al PP la reforma legislativa porque ha presionado al PSOE y porque los socialistas han presentado una proposición de ley prácticamente idéntica a una que plantearon los populares dos meses antes. "Aquí empieza la derogación del sanchismo", ha zanjado.

El senador del PSOE, José María Oleaga, ha minimizado la reforma del "sí es sí", que ha considerado una "gran ley", porque, a su juicio, lo que se hace es una modificación "muy específica". "El acuerdo con el PP es de carácter técnico", ha señalado. No obstante, en un mensaje a Podemos, ha considerado que se ha producido una "evidente alarma social" porque ha habido mujeres que han visto cómo sus agresores han conseguido rebajar sus penas y han sentido "humillación, dolor y pesar".