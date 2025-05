El Gobierno acusa a Feijóo de "trabajar directamente" para las eléctricas

A la espera de dirimir las responsabilidades por las causas del apagón, el vacío de explicaciones se está llenando con un cruce de acusaciones que ya es terreno abonado para la lucha partidista. El Gobierno trata de desviar el foco y ha reprochado duramente al PP su posición de rechazo al plan de aranceles que negocia con los grupos parlamentarios, acusando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "trabajar directamente" para las empresas eléctricas.

"Si alguien pensó que el apagón torcería el brazo al Gobierno, alguien se equivocó mucho", ha indicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un mensaje en la red social X, donde ha acusado al PP de ser el "principal lobista" de las eléctricas. Según ha apuntado Puente, en 2024 Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa "ganaron 11.249 millones de euros, un 5,4% más que en 2023". "Pero les parece poco y han puesto a trabajar a sus lobistas", ha criticado el ministro, en un doble ataque a las energéticas y al principal partido de la oposición.

En el Gobierno han desplegado el argumentario para atacar a los populares, porque "se niegan a apoyar el decreto para hacer frente al posible impacto de los aranceles si no incluye una bajada de impuestos a las eléctricas, a las que no afectarán los aranceles". "Feijóo, con dos sueldos que salen del bolsillo de los ciudadanos, trabaja para las eléctricas directamente", ha señalado el titular de Transportes en la publicación en redes sociales, donde también ha avisado que el apagón que afectó el pasado lunes a la Península Ibérica no va a torcer "el brazo" al Gobierno.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afeado también que el PP esté representando unos "intereses económicos concretos" tras el apagón del lunes, que son los de las nucleares. "Hablemos claro: el PP se ha convertido en un lobby de las nucleares", ha afirmado en una entrevista en TVE.

En este contexto, López ha recordado que "ningún gobierno de ningún color político ha abierto una central nuclear" en democracia y no se ha alargado la vida útil de las mismas pues, según ha dicho, "es una cuestión técnica, complejísima, carísima y muy delicada, porque las centrales nucleares tienen una vida útil". Al respecto, el ministro ha explicado que el Ejecutivo "pactó un calendario de cierre" de las nucleares con las eléctricas y que nadie plantea revertirlo "si no es, claro, a cambio" de quitar "todos los impuestos". "Y veo que el Partido Popular, en lugar de defender el interés general, está defendiendo el interés de las nucleares", ha reiterado.

Por otra parte, el ministro, en línea de los que ha manifestado Puente, también ha insistido que el PP "está actuando como lobby de unos pocos" al rechazar el plan de los aranceles que negocia Cuerpo por no incluir la ampliación de la vida útil de las nucleares. "¿Y eso para qué le sirve a los productores de aceite de oliva que tienen que vender su aceite en Estados Unidos? ¿O a los productores de vino que pueden ver afectados por los aranceles?", ha dicho.

"Creo que es una oposición absolutamente desnortada. Se puede ser duro en la oposición, se puede ser contundente, pero apoyar cosas de sentido común. Y la pregunta es cómo se puede estar en contra de que las empresas de este país tengan apoyo por parte del Gobierno frente a las amenazas de los aranceles", ha subrayado.