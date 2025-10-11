El Rey, premiado por el Consejo General del Notariado

El Rey de España recibió este viernes en el Palacio de la Zarzuela el premio Fides Grandes Valores, que otorga el Consejo General del Notariado, a través de su Fundación Notariado, en su primera edición. Hizo entrega la presidenta del Notariado español, Concepción Pilar Barrio. El galardón premia «la labor ejemplar de la Corona como garante de la unidad de España, la estabilidad institucional y la defensa de los principios constitucionales».

Se trata de un reconocimiento que tiene por objetivo: «Distinguir a aquellas personas o instituciones que, en el desarrollo de su actividad, hayan destacado por representar y defender los principios y valores fundamentales que sustentan nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática».

En su intervención ante el Rey, Barrio ensalzó que «no hay figura que represente con mayor dignidad dichos valores que Su Majestad». Porque, prosiguió, «ha hecho de la ejemplaridad, la defensa del Estado de Derecho y la vocación de servicio los pilares de su reinado. Ha demostrado con sobriedad y firmeza que el servicio público es un deber basado en la vocación, la lealtad a los valores democráticos y en la defensa inquebrantable de los derechos y libertades de los ciudadanos».

Los «mismos valores», señaló, «que guían a los notarios, servidores públicos, en su labor diaria». Además, manifestó que Felipe VI, «tanto como institución y como persona, no solo representa la más alta magistratura del Estado, sino que también es un referente ético de integridad, responsabilidad y de servicio», y que el premio simboliza «el respeto, la admiración y la lealtad institucional del Notariado español para con su Rey».

De igual forma, reiteró el estrecho vínculo del Notariado con la Corona: «Que este reconocimiento sirva también para renovar el compromiso del Notariado con la justicia, la legalidad y los valores constituciones que Su Majestad representa». Su intervención, concluyó con unas palabras de agradecimiento: «Desde el Notariado español nos sentimos sumamente honrados de que Su Majestad haya aceptado nuestro premio en su primera edición, lo que sin duda marcará una línea de máximo rigor para futuros galardonados».

El trofeo que recibió el Monarca es una escultura realizada por la joven artista Estela Ferrer y lleva por denominación «Equilibrio». Se trata de «una pieza que simboliza el abrazo de dos ramas que coexisten en armonía e igualdad: la convivencia y el respeto».