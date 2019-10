Rivera levanta el veto al PSOE y abre la puerta a pactar con Sánchez tras el 10-N

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha abierto a pactar también con el PSOE y no solo con el PP, como había hecho hasta ahora, siempre y cuando el líder socialista asuma un decálogo de reformas de calado que incluye frenar al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Aunque Rivera aspira a liderar el próximo Ejecutivo, "si los españoles deciden que sea el PSOE quien gobierne" y envían a Cs a la oposición, apoyará a Sánchez si asume las "reformas de Estado" que plantea el partido naranja, ha asegurado Rivera en su primer acto de precampaña celebrado en el auditorio de la Mutua Madrileña.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este sábado al PSOE que "no se puede ser casco azul entre los demócratas y los que defienden la violencia", quieren saltarse la ley y romper la unidad de España, dado que se abstendrá en la moción de censura que Cs presentará mañana contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Rivera señaló que "aquí no hay siglas" porque él es "un español más que piensa que este país tiene", frente a quienes no quieren poner al país en marcha "hasta que no salga el resultado que ellos quieren".

"Estamos aquí porque, cuando planteamos una solución de Estado para no depender de separatistas y populistas y que la oposición tuviera una posición responsable y nos dijeron que no", lamentó.

Recordó así a su oferta de última hora al PSOE para investir a Pedro Sánchez si el PSOE se comprometía a gobernar con UPN en Navarra y no con Podemos y Geroa Bai, a no subir los impuestos a las familias y, finalmente, a comprometerse a no conceder indultos a los líderes independentistas catalanes si son condenados por el Tribunal Supremo y a abrir una mesa para preparar la eventual aplicación del artículo 155.

Rivera reprochó a Sánchez que contestara a su oferta con una carta y no con la "reunión de Estado" que le pedía, y le recordó que "no basta que tener un Gobierno, una aritmética, hay que tener un horizonte político donde mirar". A Podemos afeó que "bloqueando el país, pidiendo ministerios no se consigue nada".

Tras reiterar sus quejas referidas a Cataluña o el País Vasco, donde no se puede hablar español, acosan por llevar la bandera o a la Guardia Civil, y que los ciudadanos no sean todos iguales independientemente de donde vivan, Rivera quiso mirar al futuro y enumerar las reformas que cree necesarias.

Por un lado, un pacto de Estado para el apoyo a la natalidad y a las familias, porque "un país sin niños es un país sin futuro". Por otro, otro un pacto educativo para uniformizar cánones en toda España, porque hay que "hablar más de la educación y menos del aborto o de Franco".