Ropa nueva y diez euros por el fin del Ramadán: el motín en un centro de menores migrantes

Un motín en el centro de La Purísima en Melilla ha desencadenado una auténtica tormenta política. Los protagonistas del altercado fueron un grupo de menores migrantes que atacaron con armas blancas a los trabajadores porque pedían dinero por el fin del Ramadán, según ha denunciado el líder de Vox en la ciudad autónoma José Miguel Tasende.

El episodio violento se produjo el pasado viernes. Desde el partido de Santiago Abascal se afirma que algunos de los empleados del centro acabaron heridos y otros retenidos por los adolescentes. Al parecer en un primer momento, se les proporcionó a estos jóvenes "ropa nueva" como regalo por el fin del Ramadán.

Diez euros y ropa nueva

Sin embargo, no contentos con el obsequio, también reclamaron dinero en efectivo. Una cantidad de 10 euros. "Como no se les daba, tuvo que ir la Guardia Civil a frenar esta revuelta. ¿Qué hizo al día siguiente la Consejería encargada de los menas? Les dio el dinero que exigían, que pedían de manera agresiva", lamentan desde el partido de Abascal.

Precisamente, los representantes de Vox consideran que el Gobierno del PP hizo "exactamente lo que no hay que hacer". "Si mi hijo hace eso; si yo hago eso, me voy a la cárcel. Lo hacen ellos y consiguen dinero. Por cierto, dinero de todos nosotros; del contribuyente. No es dinero de la cuenta corriente personal del consejero de turno; es dinero del contribuyente, dinero que nos quitan con unos impuestos brutales; es un dinero cuya falta notamos a la hora de hacer la compra. Eso ha sucedido aquí", han señalado.

Llega a Melilla una patera con once migrantes, de ellos cinco menores y otras cinco mujeres Europa Press

Y es que los dirigentes locales del partido consideran que con este tipo de actuaciones se hace un "efecto llamada" para el resto de menores migrantes. "Lo único que tenemos que hacer para conseguir dinero es revelarnos; secuestrar a personas durante un tiempo; amenazarlos con armas blancas y nos dan lo que queremos", afirmó.

Tres incidentes de menores migrantes en cinco meses

La empresa que lleva la gestión de este centro de menores es Tragsa, que "depende del Gobierno del PSOE", y CpM "difícilmente criticará que pidan dinero por el fin del Ramadán". "Vox es el único partido que lo denuncia sin ataduras y sin complejos", elogiaron.

Uno de los requisitos que ha solicitado el partido de Abascal es que se "compruebe la edad" de los menores migrantes que están en La Purísima. En Melilla, en apenas cinco meses, han tenido tres incidentes graves.

Así, el 30 de noviembre de 2024 los menores provocaron un incendio en el centro de acogida de Melilla; el 30 de diciembre apuñalaron a un vigilante y el último de este 28 de marzo. "Donde mejor están es con sus familias. Si tan amigos somos de Marruecos, el Gobierno tiene que devolverle a sus menores. No tenemos por qué soportar lo que está pasando", afirman desde Vox.