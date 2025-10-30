Los desprecios de Sánchez al Senado que han marcado su comparecencia: del "esto es un circo" a la “comisión de difamación

"No me consta". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado zafarse de la corrupción que asola al PSOE y ha respondido con evasivas las preguntas de los senadores sobre la presunta financiación irregular de los socialistas a la que apuntan los diversos informes presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) y que ha llevado al banquillo de los acusados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a la prisión de Soto del Real a su sucesor como secretario de Organización en Ferraz, Santos Cerdán.

Ante la incredulidad del senador del PP, Alejo Miranda de Larra, que ha sido el último en cuestionar las actuaciones del líder de los socialistas, Sánchez no ha dejado la ambigüedad a un lado lo que ha llevado al hartazgo de los representantes de la Comisión de Investigación derivada del caso Koldo. "Va a decir alguna verdad señor Sánchez", ha espetado el escogido por Génova para completar el interrogatorio. Con cinco horas sentado en la silla finiquitadas y asumiendo que ha cobrado dinero en efectivo procedente de Ferraz, el presidente de la Comisión ha dado por finalizada la comparecencia.

Con cierto tono chulesco y con la comparecencia preparada desde hace varias semanas se han producido varios descalificativos contra la actividad de la Cámara Alta que acumula cerca de un año con comisiones de investigación para aclarar el papel de los altos cargos socialistas tanto en las adjudicaciones de los contratos como en "los tratos de favor" realizado por la mano derecha del exministro de Transportes, Koldo García. Gracias a diversas maniobras y una estrategia de defensa constante, la comisión de investigación ha sido dilatada debido a las diversas interrupciones que se han producido en la Cámara.

Los desprecios de Sánchez en su comparecencia en el Senado: de los ataques al silencio sobre su hermano

De menor a mayor participación parlamentaria. Ese ha sido el orden elegido para interrogar al jefe del Ejecutivo sobre su relación con las personas que han pasado por el PSOE y han declarado ante la Justicia. Con tensión, incluso de manera burlesca, se han contestado las preguntas de los senadores del ala conservadora.

Pasadas las 9:30 de la mañana, la portavoz de UPN, María Mar Caballero, ha recibido el ataque del presidente del Gobierno que ha puesto en duda la honorabilidad de la comisión de investigación. "Ustedes proponen comisiones de difamación", ha concluido en su primera intervención. Una expresión que el presidente del organismo parlamentario eliminará del diario de sesiones.

Sánchez comparece en al comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'

Sin un respiro para la representante Navarra, el líder de los socialistas ha seguido con su "juego" y con su particular dialéctica, ha tachado el trabajo de la comisión del Senado de "ser un circo". Con el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, directamente la conversación ha sido imposible. Respecto a su hermano, el presidente del Gobierno ha guardado silencio.

Nuevos ataques de Sánchez a los jueces y a los medios de comunicación

En su comparecencia antes de la llegada de las preguntas del PP, Sánchez ha acusado a los medios de comunicación de " traspasar muchas líneas rojas" en referencia a los casos judiciales abiertos en su entorno. Al grito de "tabloides digitales propagadores de fake news", el presidente ha asegurado que "cuando el fango se seque se verá la verdad" y la limpieza del Gobierno.

En su alegato final tras aludir al juez Peinado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha criticado con menosprecios las labores del Senado de las que asegura que producen "una burda instrumentalización del Senado", acusando al PP y a Vox de ser los responsables de esta situación. De esta manera, ha acusado a la derecha de haber convertido el Senado en "un instrumento para la maquinaria del fango".