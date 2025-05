Sánchez esquiva las preguntas sobre Cerdán frente a Feijóo, que acusa al Gobierno de "llenar el bolsillo de sus corruptos"

Nueva sesión de control en el Congreso. Y nueva jornada marcada por el cruce de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la corrupción. El presidente del Gobierno trata de refugiarse en los datos económicos, pero el líder del PP se los desmonta y le interpela directamente por la corrupción: "El Gobierno vacía la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos". De hecho, Feijóo ha preguntado hoy directamente por Santos Cerdán, quien aparece ahora vinculado a adjudicaciones a empresas constructoras: "Después de ver los medios, ¿avala la gestión de Cerdán? ¿Sí o no?", ha preguntado Feijóo, que no ha obtenido respuesta explícita de Sánchez.

"Ustedes siguen con la casquería", ha afirmado Sánchez, tratando de esquivar continuamente las interpelaciones por la corrupción y, en concreto, por Cerdán. De hecho, Sánchez ha pasado al ataque y ha acusado a Feijóo de pasar de gobernar Galicia a estar "gobernado desde un ático de Chamberí", en referencia a Isabel Días Ayuso. "Para lo que hemos quedado. Usted que no venía a insultar y se dedica a difamar a personas honestas", ha indicado el presidente del Gobierno, en referencia implícita a Cerdán. Sánchez también ha criticado a Feijóo por su posición respecto a Eurovisión e Israel. Según Sánchez, "el mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza" mientras el líder "hace chistes sobre Franco": "Menuda talla política y menuda falta de humanidad".

Ante esto, Feijóo ha acusado de tratar de "ocultar la verdad". "Váyase haciendo a la idea de que todo se sabrá", ha añadido un Feijóo que ha arrancado desmontando los datos económicos porque desde que Sánchez llegó al Gobierno, se ha incrementado el precio de los alimentos en un 37% y el 77% de los jóvenes dicen que no pueden construir familias por falta de medios económicos. "Como no sale a la calle, usted no se entera. El PIB no se come, hay que transformarlo en bienestar", ha continuado Feijóo, quien ha criticado a Sánchez por ignorar la corrupción.

"No quiere mencionar lo que pasa en España: mordidas al Gobierno por un rescate; comisiones en contratos de obra pública; la presidenta de Adif imputada. ¿Cuántas veces debe de interesarse su dos por las obras públicas para que su Gobierno las adjudique?", ha preguntado Feijóo, en referencia a Cerdán.

Míriam Nogueras

La portavoz de Junts Míriam Nogueras ha preguntado a Sánchez por la vivienda, un problema de primera magnitud en Cataluña después de que el Gobierno haya limitado los precios del alquiler. "Venden humo", ha espetado la portavoz de Junts, quien no comparte la política de vivienda del Gobierno. "El modelo vendido hoy es un absoluto fracaso. La oferta de alquiler ha caído en picado, el precio cada día es más alto. Hacen lo peor que puede hacer un gobierno: persistir en el error, no rectifican, persisten en el error. Basta de titulares. Hagan vivienda publica, traspasen los pisos de la Sareb en Cataluña. Apaguen ya la máquina de triturar a la clase media catalana", ha afirmado Nogueras.