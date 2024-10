Sánchez promete todos los "recursos del Estado y de la UE" para los afectados por la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido esta mañana una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa como reacción a los estragos que han provocado los fenómenos meteorológicos adversos de las últimas horas. A su regreso del viaje oficial por India que ha desarrollado desde el domingo, el jefe del Ejecutivo se ha puesto al frente de la gestión de la crisis derivada por la catástrofe de la DANA que afecta a municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía, entre otras, y que se ha cobrado la vida de más de medio centenar de personas.

Sánchez ha lanzado un mensaje de solidaridad y ha asegurado que los afectados contarán "con todos los recursos del Estado y si hace falta de la Unión Europea" para la reconstrucción de sus vidas, aunque sin concretar las medidas específicas que se van a poner en marcha. Desde la oposición se había solicitado, al menos, una declaración de luto nacional que no se ha producido. Fuentes del Ejecutivo señalan a este diario que es "pronto" para avanzar medidas concretas porque hay que "evaluar" los daños y la prioridad ahora es "el trabajo sobre el terreno".

"España entera llora con vosotros", ha dicho el presidente, lanzando un mensaje de precaución a los españoles para que eviten situaciones de riesgo porque la DANA no ha finalizado y todavía persisten alertas naranjas y amarillas en varios puntos del territorio, que pueden suponer situaciones de peligro. "No bajemos la guardia. Este episodio devastador aún no ha concluido", ha advertido. Sánchez ha agradecido "de corazón" a los servidores públicos "la extraordinaria labor" que están realizando y que "a estas horas siguen trabajando sin descanso". El jefe del Ejecutivo les ha definido como "el mejor baluarte contra la adversidad". "Vuestra entrega es un motivo de orgullo", ha dicho.

Sánchez, una vez finalizada la comparecencia, ha presidido el comité de crisis que ya se reunió en la noche de este martes, con la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al frente. Asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que comparecerá al término de la misma.

Este comité "va a seguir trabajando codo con codo con presidentes, alcaldes y alcaldesas", ha avanzado Sánchez, que ha ofrecido también "toda la colaboración" todos los días que haga falta mientras continúe la emergencia. El presidente ha trasladado, en nombre del Gobierno de España y del conjunto del país, toda "la solidaridad y el afecto a las familias de las personas fallecidas en esta tragedia. y a quienes siguen buscando a sus seres queridos". El jefe del Ejecutivo ha avanzado que las administraciones seguirán "trabajando coordinadamente" y poniendo los "medios necesarios" para la reconstrucción. "No os vamos a dejar solos", ha dicho.