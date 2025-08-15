Sánchez recalca que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este viernes a través de su cuenta en la red social X que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego" que está calcinando media España. El líder socialista se pronuncia en plena 'guerra' abierta entre en su ejecutivo y el PP a cuenta de los recursos del Estado para hacer frente a las llamas.

Los populares revelaron este jueves una memoria contractual del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico en la que se reconoce que la falta de la Presupuestos Generales del Estado actualizados para el año 2025 ha impedido la contratación de más medios. Aunque el Ejecutivo lo negó y dijo que el Estado cuenta con más recursos de los que figuran en su propio contrato.

"Hoy [por este viernes] volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios", ha señalado a través de su cuenta en la red social X. Además ha transmitido su agradecimiento a los que están "en primera línea" luchando contra las llamas. El presidente sigue en la Residencia Real de La Mareta de vacaciones, donde tiene previsto permanecer hasta finales de agosto.