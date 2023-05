Santiago Abascal: “Vamos a tender la mano para construir la alternativa"

Vox ha valorado los buenos resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas que les ha permitido consolidarse como tercera fuerza política y extenderse por territorios donde aún no habían tenido entrada. “Derrotar a la izquierda siempre es un éxito”, apuntó el secretario general del partido, Ignacio Garriga en rueda de prensa.

“Tenemos la suerte de que Vox ha sido la formación que más crece a nivel nacional” y son cruciales para conformar gobiernos irrumpiendo en lugares donde “nadie lo esperaba”.

El líder de Vox, Santiago Abascal aseguró que “la única noticia positiva que ha dado el Sánchez en los últimos años” era ese anticipo electoral que había anunciado a las 11:00 y por el venían presionando desde el partido hasta con la última moción de censura en la que presentaron como candidato al economista Ramón Tamames. Mostró la satisfacción de las consecuencias de los resultados que han provocado el adelanto electoral, una “excelente noticia” porque “a los ciudadanos se les devuelve la voz después de haber sido sometidos a la gran mentira” del presidente del Gobierno. “Cuanto antes podamos lograr que el parlamento se parezca a la sociedad española mucho mejor”.

Vox no va a deshacer las maletas y activa su maquinaria electoral desde "ya" abrumados por tener que gestionar a la vez pactos regionales y comicios generales.

Abascal está seguro de que se está más cerca de cerrar una de la etapa “más oscuras” de la sociedad española que puso en "jaque la prosperidad de los ciudadanos llevándonos a un abismo muy cercano al de la ruina" y donde, destacó que se alentó al "odio". “Tenemos que mostrar a un gobierno que en lugar de beneficiar a la sociedad lo que ha hecho es beneficia a corruptos, golpistas, terroristas, violadores y pederastas”. "Sánchez ha conseguido en estos cuatro años hacer el mayor daño a los españoles" y por ello en Vox celebran la convocatoria del adelanto electoral".

El líder de Vox asume la encomienda de “construir una alternativa” a la alianza del terrorismo, del comunismo, y “a eso nos vamos a entregar en cuerpo y alma” porque, apuntó no solo buscan derrotar al Gobierno sino “derogar las políticas nocivas de los españoles”.

En julio, Abascal asegura que "sale a ganar, sin soberbia" y es él quien aspira a que "sea otro quien le pida la vicepresidencia". Lo que deja claro tanto en el escenario de las generales como en el postelectoral de estos comicios municipales y autonómicos es que “vamos a tender la mano para construir la alternativa. No es que yo me siente en un sillón”. Y apuntó que no tiene mayoría absoluta le dará la vicepresidencia a Feijóo.

Confirmar la alternativa

Y es que, los de Abascal avanzan, y han pasado a tener más de 1.000 concejales y ser decisivos en Valencia, Palma, Sevilla, Albacete, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Huesca, Huelva, Burgos, Guadalajara, Castellón, Ciudad Real además de en la conformación de gobiernos de seis comunidades autónomas. Por ello, Abascal subrayó que “es Vox quien confirma la posibilidad de una alternativa” y garantizan que la habrá.

Y en la política de pactos autonómicos y municipales destacó que "no es hoy el día de las exigencias sino de la mano tendida" y recordó que "es el PP quien tiene que decidir si quiere una alternativa con nosotros y es saber si vamos a contar con respeto, altura de miras como los españoles quiere". Eso sí, volvió a adelantar que los votos y las ilusiones de los que han confiado en ellos no son "gratis" y que hará valer el mandato que le han dado las urnas.

El presidente de Vox adelantó que ya había producido el primer contacto "entre nuestros equipos" con el PP y que también habrá contactos con Alberto Núñez Feijóo "en los próximos días pues, “estamos obligados a ellos”.

El partido dará una consigna a nivel nacional a todos sus candidatos para que se sienten a escuchar a los líderes regionales de los populares donde haya posibilidad evitar que las izquierdas estén en el poder.