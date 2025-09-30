En seis años se han exhumado los restos de 9.000 víctimas de la Guerra Civil

Desde 2019 se han exhumado 9.000 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo enterrados en fosas comunes, según un informe del Gobierno que aprueba hoy en el Consejo de Ministros nuevos fondos para que la Federación Española de Municipios y Provincias y los ayuntamientos continúen con esta labor.

En 2019 un grupo de expertos elaboró un informe por encargo del Ministerio de Justicia que planteaba que el Estado asumiera la exhumación de los restos de unas 20.000 o 25.000 víctimas.

De ellos, según esos expertos, se podría quizá identificar a entre 5.000 y 7.000 personas, informa Efe.

De acuerdo con aquel estudio, entre 2000 y 2018 se habían abierto 740 fosas comunes en diferentes puntos del territorio nacional y se habían recuperado más de 9.000 cadáveres, gracias al impulso de las asociaciones de memoria histórica.

Desde 2019, según los nuevos datos aportados del Ejecutivo, se han exhumado 6.000 cuerpos más gracias a los fondos de los planes cuatrienales aprobados por el Gobierno y 3.000 en el marco de iniciativas impulsadas por otras entidades de memoria histórica.

Según las cifras del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder se han contabilizado 9.000 cadáveres exhumados por las distintas administraciones públicas. De ellos, 5.900 pertenecen al I Plan Cuatrienal 2020-2024 impulsado por el Gobierno poco antes de la ley de memoria democrática, por el que se financiaron un total de 721 proyectos. En el tercer aniversario de la norma, el Gobierno ultima el II Plan Cuatrienal de exhumaciones para continuar los trabajos.

Muchas de las actuaciones de 2024 y 2025, detallan fuentes gubernamentales, se están ejecutando aún. De estas exhumaciones, se han producido 220 identificaciones, aunque la mayoría de las muestras extraídas están en proceso de identificación. En el Valle de Cuelgamuros el número de solicitudes de familias para exhumaciones es de 202, y se han producido hasta ahora 19 identificaciones de represaliados.