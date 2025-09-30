Policías en riesgo por la falta de chalecos antibalas, bajo la premisa de "no hay presupuesto"

Miles de policías nacionales en activo no disponen de chalecos antibalas individuales, un elemento de protección indispensable y de carácter obligatorio. Así lo denuncian, por enésima vez, desde la Unión Federal de Policía (UFP), que señala además que estamos ante una situación cada vez más grave.

Y la excusa es siempre la misma por parte de las distintas comunidades autónomas. Ante las reclamaciones de los agentes, la respuesta es: "No hay presupuesto". Es más, los policías se ven obligados a utilizar los llamados chalecos colectivos.

"Resulta indignante que pretendan que los agentes continúen trabajando con chalecos colectivos, deteriorados, mal conservados y con tallajes inadecuados, que en muchos casos no cumplen su función de protección real", denuncian desde la UFP.

En este punto, recuerdan que la circular de la Dirección Adjunta Operativa de 2014 establece de forma expresa la obligatoriedad del uso del chaleco antibalas por parte de los policías nacionales durante el servicio. Asimismo, señalan que la normativa de prevención de riesgos laborales exige a la Administración proporcionar a los agentes las medidas de protección individual adecuadas y en condiciones óptimas.

"Resulta inaceptable que, en pleno 2025, se siga poniendo en riesgo a los profesionales que velan por la seguridad de todos los ciudadanos", aseveran.

Por todo ello, desde el sindicato policial exigen al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, "la inmediata dotación de chalecos antibalas individuales para todos los policías nacionales". Además, solicitan que estos chalecos acompañen al agente durante toda su vida útil y profesional, garantizando una protección continua y seguridad real, "algo básico si hablamos de seguridad laboral", subrayan.

Así, concluyen: "Es hora de que el Ministerio del Interior cumpla con la suya: proteger a quienes nos protegen. Exigimos hechos, no promesas. La Administración tiene la obligación legal y moral de proteger a sus policías".