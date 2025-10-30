Sentencia preliminar del PP a la declaración de Sánchez en el Senado: "Son las respuestas de un culpable"

Llegó el día D. Por primera vez en la historia, un presidente del Gobierno en ejercicio comparece ante una comisión de investigación parlamentaria por la corrupción. En el Senado. Una cita forzada por el Partido Popular, para someter a Pedro Sánchez a un tercer grado por todos los escándalos que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su entorno más íntimo. La sentencia preliminar: "Culpable".

A modo de balance, Génova ha difundido a la prensa un comunicado sobre la aparición de Sánchez en el que destaca: "Está profundamente incómodo y pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".

Para empezar, el PP apunta a una desventaja: Sánchez comparece en una institución que no controla. "Fuera del nido de Francina Armengol hace frío para un presidente que está acostumbrado a que el árbitro de los debates reme a su favor".

Desde las nueve de la mañana, hay dos frases que se repiten con frecuencia: "No me consta" y "no lo recuerdo". Según el PP, queda claro: "Son las respuestas que da un culpable que no quiere sumar nuevos delitos a su causa. Y son exactamente las fórmulas que está utilizando el presidente del Gobierno para no responder".

Otro asunto destacado, reconoce "haber cobrado en sobres", ha sido "incapaz de desmentir que conocía todo lo turbio que rodeaba a José Luis Ábalos cuando le cesó como ministro y cuando le incluyó en las listas electorales" y, denuncia Génova, "se permite el lujo de faltar al respeto a una de las dos cámaras de representación que conforman las Cortes Generales en nuestro país".

El intento de Sánchez, a ojos de los populares, es que "el tiempo pase sin dar explicaciones". Por otro lado, la compañía del ministro de Justicia, Félix Bolaños, "da buena muestra de que le preocupa lo que la Justicia pueda hacer con él". Y si en este momento es el turno de los grupos de la llamada "mayoría progresista", el PP asegura: "Cuando acabe la sesión de baño y masaje se someterá al interrogatorio por parte del Grupo Popular".

A modo de preludio de lo que está por venir: "Sánchez comparece ahora porque la Guardia Civil ha puesto el foco en el procedimiento de pagos del PSOE. Le preguntaremos por ello en el Senado del mismo modo que ayer preguntó el magistrado en el Tribunal Supremo".