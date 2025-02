"Sigo órdenes de García Ortiz, no las cuestiono": la fiscal de Madrid se desvinculó ante el juez de la gestión del caso del novio de Ayuso

La fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, defendió ante el juez que le investiga que no cree" que los datos que se publicaron en una nota de su Fiscalía sobre el caso fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso "sean esencialmente confidenciales".

Rodríguez, imputada junto a García Ortiz por la filtración de un correo del letrado de Alberto González Amador, se desmarcó en todo momento del comunicado y del envío que ella misma hizo de la denuncia de Hacienda contra el novio de Ayuso a la cúpula fiscal. "Yo no me pongo de acuerdo con el fiscal general del Estado, para nada, yo solo cumplo instrucciones del fiscal general", defendió, en todo momento, ante el Tribunal Supremo, eludiendo así sus posibles responsabilidades.

Pese a que el comunicado sobre la pareja de la popular salió de la Fiscalía Provincial madrileña que dirige, Rodríguez insistió ante el instructor en desmarcarse totalmente afirmando "yo no promoví ni incité a la redacción de una nota, ni participé en la redacción, ni difundí la nota".

El juez Ángel Hurtado le llegó a indicar que el visto bueno al comunicado que le trasladó a García Ortiz "se puede entender que usted está de acuerdo con que se publique" y la fiscal jefe provincial, de nuevo, lo rechazó con un "no, señoría".

Rodríguez defendió que trasladó a la Fiscalía General del Estado todos los correos que intercambiaron la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con el fiscal que llevaba su expediente por la presunta defraudación a Hacienda porque "se me da la instrucción" y se le dice que es para "tratar de saber hasta dónde nos habíamos comprometido (en Fiscalía) con la conformidad" para González Amador.

"No me parece extraño", defendió, que el fiscal general le pidiese que le enviase los mails del letrado del novio de Ayuso con el fiscal de delitos económicos Julián Salto a su cuenta de correo personal, y lo vinculó a que fuese "por la noche" e igual "pudiera tener dificultades con la entrada de los correos". "Yo no cuestiono cuando el fiscal general me da una instrucción", alegó en el Supremo.

La negación llegó también a si tiene conocimiento de la supuesta filtración desde la Fiscalía General a la prensa del correo del letrado de González Amador ofreciendo un acuerdo de conformidad al fiscal Salto. "No, jamás", respondió también a la Abogacía del Estado, su defensa, sobre si García Ortiz le mando compartir con la prensa "datos de González Amador".

La otra imputada no cambió de móvil

A diferencia del fiscal general del Estado, Rodríguez explicó que no cambió los dos móviles que tiene, uno personal y otro profesional, "que se me facilitó en octubre de 2018 por la Comunidad de Madrid y es el que sigo utilizando hasta el día de hoy".

*Estamos ampliando*