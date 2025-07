Los socios acusan a Podemos de alinearse con PP y Vox y Belarra contraataca: "Sánchez vive de espaldas a los ciudadanos"

El Pleno que se celebró en el Congreso de los Diputados este martes, el último del curso político antes de las vacaciones de verano, sigue generando mucha resaca política. Especialmente entre los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, que están muy molestos con Podemos y están llegando a acusar a la formación morada de alinearse con PP y Vox.

Sin embargo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha contraatacado y ha dicho que en el Pleno se "engañó a la gente" y, sobre Sánchez, le ha acusado de vivir "de espaldas a la ciudadanía".

Podemos votó este martes en contra de la convalidación del real decreto anti-apagones que el Gobierno llevó al Congreso. Su postura, que fue anunciada el lunes, hizo que su aprobación dependiese del PP y, una vez más, Alberto Núñez Feijóono estuvo dispuesto a dar un balón de aire al Gobierno, que cerró el curso con una nueva derrota parlamentaria.

El decreto acabó cayendo por los votos en contra del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y el diputado de la Chunta, Jorge Pueyo, que forma parte de la coalición de Sumar. A pesar de todos estos votos en contra, muchos socios ponen el foco en Podemos porque consideran que no estaba justificada su postura.

Fuentes parlamentarias consideran que la formación morada se ha enrocado en un no a todo con el único objetivo de desgastar al Gobierno y diferenciarse del resto de formaciones de izquierda. Aseguran que lo hacen pensando en que la legislatura puede acabar en cualquier momento y que ese desmarque les pueda ayudar cuando toque reorganizar todo el espacio. Ven a Podemos, en definitiva, como una especie de bestia negra entre los socios.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, lo ha ejemplificado a la perfección este miércoles en una entrevista en Antena 3. Hablando del decreto anti-apagones, ha incluido en todo momento a Podemos dentro del mismo saco que a PP y Vox y sólo ha excusado al diputado de Sumar y al BNG, explicando que votaron en contra por motivos territoriales.

"Yo entiendo las diferencias políticas y me apasiona discutir con personas que no piensan como yo. El problema es que estamos en un escenario en el que, por tumbar al Gobierno de España, se vota en contra de todo", ha dicho Díaz este miércoles.

La vicepresidenta ha explicado que convalidar el real decreto suponía una apuesta por las energías renovables y una bajada de la factura de la luz y que las fuerzas políticas que han votado en contra, "se han colocado en contra de los intereses de nuestro país". "Las fuerzas políticas de izquierdas, negacionistas, y de derechas, han decidido votar que no y han colocado la política contra la gente", ha añadido.

Preguntada exclusivamente sobre Podemos, les ha acusado de colocarse "del mismo lado de los que defienden las energías fósiles, carbones y el pasado".

El resto de socios

Pero esta posición no se circunscribe sólo a la opinión de Díaz. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también ha asegurado a la prensa que aquellos que se han opuesto al real decreto han cometido "una irresponsabilidad que pagarán consumidores y comunidades energéticas".

En Izquierda Unida también está molestando la posición de Podemos contra el Gobierno. A fin de cuentas, el partido tiene una ministra, Sira Rego, y aspira a jugar un papel determinante en la reorganización del espacio, tras lo que consideran el fracaso de Podemos y Sumar. Entran, entonces, en competencia directa con las aspiraciones de Podemos.

PNV y Bildu, los socios de País Vasco, también mostraron su descontento con la formación morada. Pero en cuanto a los partidos periféricos, se está produciendo un cambio de paradigma con ERC. Los republicanos siempre han tenido buena sintonía con Podemos, mejor que con sumar. Gabriel Rufián incluso llegó a insinuar que el espacio a la izquierda del PSOE debería estar liderado por Irene Montero.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha enfriado esa relación y fuentes de ERC reconocen que no entienden bien la postura de Podemos. El propio Rufián dijo este martes en el Congreso que el "no a todo" era un "mal negocio" y habló de crear un espacio de izquierdas amplio, liderado por los partidos nacionalistas e independentistas, y no que estuviera "creado desde el despacho de una universidad de Madrid, con antenas rotas respecto a lo que significan Euskadi y Cataluña", en directa referencia a Podemos.

Podemos responde

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha decidido responder a todas estas acusaciones y ha defendido que aquellos que argumentan que el real decreto era contra los apagones, han "engañado a la gente". Lo ha hecho en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados que inicialmente no estaba convocada.

Según Belarra, el real decreto "sólo sirve para seguir financiando la especulación, también con las energías renovables" y ha dicho que "para eso no se puede contar con Podemos". También ha añadido de nuevo que esa ley podría haber sido redactada por Iberdrola y que votó en contra porque se lo pidieron 200 asociaciones ecologistas.

Belarra, también ha querido hacer referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez en las que relativizaba la derrota del martes. El presidente aseguró que el Gobierno ganó seis de las siete votaciones, lo cual no era un mal resultado.

"La reacción es muy preocupante. Denota una gran irresponsabilidad y un fuerte desconocimiento de la realidad de su país", ha dicho Belarra. "Creo que vive de espaldas a la ciudadanía y no es consciente de los enormes problemas que hay para pagar el alquiler, llenar la cesta de la compra o pagar la hipoteca", ha añadido. "Decir que has ganado seis de siete como si estuvieras comprando chuletas al kilo es una falta de respeto enorme", ha censurado.