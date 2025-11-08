Soraya Saénz de Santamaría publica un libro en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, pero ¿qué fue de ella tras abandonar la política?

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha publicado un libro titulado Miradas paralelas, una obra en la que pretende ofrecer una reinterpretación visual y literaria de algunas piezas del Museo del Prado. El volumen, editado por Teófilo Edicións, combina fotografía y reflexión, y busca acercar al lector a la emoción y la memoria que despiertan las grandes obras del arte clásico.

Con este proyecto, Sáenz de Santamaría se aleja del terreno político y se adentra en el ámbito cultural, explorando una faceta más personal y creativa. Tanto es así que el libro es descrito como la confluencia de dos miradas que reinterpretan luces, sombras y recuerdos, mostrando una visión íntima sobre cómo el arte conecta con la experiencia individual.

De esta manera, la exvicepresidenta, retirada de la vida pública desde 2018, utiliza esta publicación para compartir una reflexión sobre la belleza, el paso del tiempo y el legado de la creación artística. Pero muchos se preguntan, ¿qué fue de ella tras abandonar la política?

Qué fue de Soraya Sáenz de Santamaría

El 7 de junio de 2018, Sáenz de Santamaría cesó su actividad como vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales y Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy tras aprobar la moción de censura de Pedro Sánchez.

Tras ello, Mariano Rajoy anunció su dimisión como líder del Partido Popular y, como consecuencia, se abrió un proceso de primarias para sucederle en el partido; un proceso al que se presentó la vallisoletana y que, finalmente, no acabó ocupando tras la victoria de Pablo Casado para liderar el PP. Finalmente, el 10 de septiembre de ese mismo año (2018), Sáenz de Santamaría anunció públicamente su retirada de la política y abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados.

Una vez despojada de sus cargos políticos, el Gobierno de Sánchez anunció apenas un mes después su nombramiento como consejera electiva del Consejo de Estado, cargo que ocupa en la actualidad y que compagina con otras actividades.

¿A qué más se dedica Sáenz de Santamaría?

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1994, y abogada del Estado desde 1998, Sáenz de Santamaría es actualmente consejera externa del bufete de abogados Cuatrecasas, en el área de Gobierno Corporativo y Compliance.

Además, a ello se le suma que en agosto de 2024, la compañia Cepsa fichó a la exvicepresidenta como vocal independiente de su Consejo de Administración, donde también forma parte de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento, Ética y Riesgos.