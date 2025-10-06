Sumar presiona a Podemos y dice que "apoya los genocidas" si vota contra del embargo a Israel

El Congreso de los Diputados votará mañana el embargo de armas a Israel promovido por el Gobierno y todavía no está claro si saldrá adelante. Tras anunciar Junts la semana pasada su voto a favor, ahora todo depende de lo que harán los cuatro diputados de Podemos.

En ese sentido, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha intentado elevar la presión sobre los morados y ha dicho que "votar a favor del embargo es votar a favor de la humanidad y, votar en contra, es apoyar a los genocidas". Aunque no ha mencionado directamente a la formación de Ione Belarra, su voto es la única esperanza para que no decaiga.

La formación morada no ha confirmado todavía si votará en contra o se abstendrá. Si hace lo primero, el decreto caerá y el embargo morirá. Si hace lo segundo, al menos servirá para aprobarlo. El caso es que ahora mismo Podemos considera el embargo insuficiente y está pidiendo que el Gobierno lo retire y presente uno nuevo. "No hay espacio posible para ponerse de perfil", ha dicho Hernández.

A los socios del Ejecutivo tampoco les gusta el embargo, pero votarán para tramitarlo como proyecto de ley e incluir diversas modificaciones. "Es una votación muy seria, muy importante, no hay lugar posible para matices a la hora de apretar mañana el botón en el hemiciclo", ha añadido.