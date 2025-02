De tapar las funciones a 'maquillar' su ascenso: estos son los correos del hermano de Sánchez claves para la juez

La juez que investiga la creación del puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz tiene en los correos incautados por la UCO un soporte indiciario clave. Se trata de centenares de mails que están sirviendo a la juez para tirar del hilo, no solo en cuanto a la aparición de nuevos testigos, sino también para solicitar nuevas diligencias ante sus sospechas de que esta plaza "se creó a medida" para el hermano del presidente del Gobierno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz conoce al milímetro el contenido de los mensajes que se intercambiaron David Sánchez y el resto de imputados en la causa, desde el mismo momento en que idearon el puesto de coordinador de conservatorios, hasta la actualidad. Por ello ha puesto en el foco de la instrucción en el proceso de creación de la plaza, su ascenso a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas y la aparición de un asesor de Moncloa que se dirigía a él como "hermanito" y que, mientras estaba en nómina en Moncloa, ya le hacía gestiones.

Tanto los investigados como los testigos que han desfilado por el juzgado han sido preguntados específicamente por los correos de los que son autores. Así ocurrió, por ejemplo, con la que fuera directora del área de cultura de la Diputación de Badajoz. Elisa Moriano, se desligó del proceso de creación de la plaza del hermano de Sánchez y dijo que fue una orden de Recursos Humanos. Sin embargo, la juez dudó de su testimonio, siendo además que el músico le llamaba "jefa".

Primer correo de la serie La Razón

Correo 1: "Hay que añadirlo al superior"

Las comunicaciones evidencian que Moriano participó en el procedimiento desde 2016 hasta su posterior ascenso. Así, el 5 de octubre de 2016 ordenó al entonces jefe de Recursos Humanos José Ramón Suárez Arias que "el coordinador de la orquesta sinfónica" se cuantificara como "jefe superior". Uno de los puntos más polémicos de la investigación reside en la categorización de la plaza, puesto que se creó como personal de alta dirección, pese a que en épocas anteriores el mismo cargo de coordinador de conservatorios no alcanzó dicho estatus.

Este extremo se desveló también gracias a los correos. Consta en la cadena de mensajes intervenidos que Francisco Serrano, del sindicato CSIF, se opuso a la creación del puesto, asegurando que había prioridades más importantes. Además, dijo que la plaza que acabó ganando David Sánchez la ejercieron cargos anteriores sin ser de alta dirección. Moriano alegó en sede judicial que se puso en marcha porque la solicitaron los directores de los conservatorios, pero ellos lo negaron ante la juez.

Te lo agradezco porque seguir así va a generar más confusión" La Razón

Correo 2: "Las competencias a asumir"

Otro de los correos clave para la instructora es el que le envió David Sánchez a Moriano el 28 de mayo de 2018, cuando llevaba diez meses en el cargo. "Creo que tenías pensado empezar a acotar las competencias que tendré que asumir en el Conservatorio Superior antes de que se siga avanzando mucho más. Te lo agradezco porque seguir así va a generar más confusión", expuso.

La juez preguntó expresamente a la ex responsable de Cultura por esta comunicación, pero ella dijo que no la recordaba. El contenido es importante porque uno de los extremos que aquí se investiga es si David Sánchez cumplió con las condiciones pactadas, si acudió a su puesto de trabajo de manera habitual (como así se estipula en el contrato) y si, desde que volvió de la excedencia hasta mediados de 2024, tuvo un lugar físico de trabajo.

correo de la diputación de badajoz sobre la creación del puesto de trabajo del hermano de Sánchez LR

Correo 3: "Creación por modificación"

Otro de los asuntos determinantes en la investigación es el cambio de nomenclatura de David Sánchez, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. La instructora ha mostrado en no pocas ocasiones su recelo a este cambio, ya que lo entiende como un ascenso encubierto. Además, al igual que ha ocurrido con la plaza del exasesor de Moncloa, cuestiona por qué no contempló las funciones del nuevo cargo.

Uno de los correos incautados puede dar la respuesta. "No habría que hacer mención a la creación de este puesto de trabajo, puesto que lo que se plantea es simplemente un cambio de denominación. Creo que la modificación evita muchos problemas, no solo de justificación, sino de provisión, porque si se crea un nuevo puesto de trabajo habrá que proveerlo reglamentariamente y eso ahora es inviable".

Este mensaje lo envió el 24 de octubre de 2022, el director del Área de Presidencia de la Diputación, Ángel Expósito, a diversos cargos de la Diputación y establece las pautas a seguir en la creación de la plaza. La juez sospecha que encubrieron un ascenso para, precisamente, evitar sacar la plaza a concurso y garantizar la continuidad de David Sánchez. En su testifical del viernes 7 de febrero preguntó a Expósito por este extremo y muy especialmente por el hecho de que hubiera tachado la palabra "creación" para dejar "modificación". "Fue un error", se justificó el alto cargo en sede judicial.

"Habría que añadir las funciones relacionadas con el Conservatorio, supongo" La Razón

Correo 4: "Habría que añadir las funciones"

Un día antes, la exdirectora del área de Cultura, María Emilia Parejo, remitió a otros altos cargos la ficha para la Oficina de las Artes Escénicas. "Habría que añadir las funciones relacionadas con el Conservatorio, supongo. No sé si queréis que nos metamos en más concreción o así va bien. Ya me decís, saludos y buen domingo", plasmó.

Los investigadores sospechan que la celeridad de las gestiones -fuera del horario laboral y en festivo- y el número de personas que participó en ellas evidenciaría el interés de los diputados en no errar con el cambio de nomenclatura, cuando, en realidad, se trataría de un puesto de nueva creación, con nuevas funciones, que tendría que haber salido a concurso. El cambio se efectuó aquel octubre de 2022.

"Hermanito, al igual me ha llevado un poco más de tiempo de lo que pensaba" La Razón

Correo 5: "Hermanito"

La última tanda de correos incorporados al sumario trasciende la actuación de la Diputación. La UCO entregó hace apenas unas semanas más comunicaciones intercambiadas entre David Sánchez y Luis Carrero. Se trata de un exasesor de Moncloa cuyo nombre era desconocido hasta el momento, pero que ha cobrado especial relevancia por las sombras de su aterrizaje en la Diputación de Badajoz.

Desde mediados de 2022 el funcionario se dirigió al músico como "hermanito", mostrando una cercanía que ahora investiga la juez. Además, intuye que desempeñó funciones para él sin llegar a estar contratado formalmente por la Diputación; hecho que ocurrió en enero de 2024. Un ejemplo lo constituye el mail que le envió el 15 de mayo de 2023.

"Hermanito, al igual me ha llevado un poco más de tiempo de lo que pensaba, pero creo que va todo lo esencial. Espero que sirva en términos generales, a falta de los ajustes", le escribió. La comunicación la envió desde su cuenta personal, dado que hasta que no estuvo contratado formalmente no tuvo correo corporativo. La instructora sospecha que David Sánchez pudo influir para que le contrataran y apunta ya que el acuerdo se habría fraguado antes de que la vacante se hiciera pública en el ente que preside el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Por ese motivo, exigió a Moncloa toda la información que tuviera de este asesor y encargó a la UCO un informe sobre el asunto. Es más, ofició a los agentes a acudir a Presidencia al no recibir respuesta del mandamiento judicial, pero contestó a los pocos días. El Gobierno confirmó que, como desvelan los mensajes incautados, Luis Carrero fue asesor de Moncloa desde 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Llama la atención que ejerciera labores de asesoramiento para el músico, antes de 2024, cuando todavía dependía de Moncloa.