Un excargo de la Diputación desvela que Podemos fue el primero en criticar la elección del hermano de Sánchez: “Hubo jaleíllo"

El exjefe de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz desveló el viernes en sede judicial que Podemos dio la voz de alarma con el contrato del hermano de Pedro Sánchez. José Ramón Suárez Arias, a quien la instructora llamó por su implicación en la creación del puesto, reveló que se enteró de que el adjudicatario era el hermano del actual presidente del Gobierno porque hubo "jaleíllo" desde Podemos.

A preguntas de Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el excargo público, ya jubilado, desveló que nadie le dio "ninguna indicación" ni le dijo "nada raro" en relación con la creación de la plaza de coordinador de conservatorios que ocupa David Sánchez desde 2017. No obstante, confesó que se enteró de quien era el adjudicatario del puesto de alta dirección a través de Podemos.

Hasta en dos ocasiones mencionó a la formación morada a lo largo de su intervención, según se desprende del vídeo al que ha tenido acceso LA RAZÓN. El testigo indicó que se enteró de los hechos días antes de que firmara el contrato; coincidiendo con la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.

"Se montó jaleíllo con Podemos"

"Hubo declaraciones de un diputado de Podemos. Salió en prensa que este señor había... había... superado la convocatoria", dijo en un primer momento a preguntas de la juez Beatriz Biedma. En una segunda parte de su testifical, el asunto volvió a relucir. "Nos sorprende y, además, negativamente, porque se empezó a montar un 'jaleíllo' con el diputado de Podemos porque a nadie le agradaba que empezaran a dudar del trabajo de la Comisión de Valoración", agregó.

Este exjefe del área de Recursos Humanos, que insistió durante su comparecencia que él no tuvo nada que ver con el proceso, no dio el nombre del diputado. Con todo, consta que ya en julio de aquel 2017 el entonces secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, apuntó a un "enchufe" con la creación de este puesto.

Jaén fue el primero en hacer públicos muchos de los aspectos que ahora se investigan en este procedimiento penal. Por ejemplo, deslizó que el proceso de creación de la plaza se hizo con oscurantismo, que el cargo creado no existía hasta la fecha, que las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y que no había tribunal, "solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

Por su parte, el testigo negó irregularidades, pero la juez no parece tenerlo tan claro. La instructora tiene serias dudas en cuanto al proceso que se siguió dentro de la Diputación para aprobar esta plaza de alta dirección y, también, sobre el cambio de nomenclatura que permitió al hermano de Pedro Sánchez ascender a jefe de Oficina de las Artes Escénicas.

Los recelos de la juez

La juez le preguntó específicamente por un correo que recibió de la entonces directora del área de Cultura, Elisa Moriano pasada la medianoche del 5 de octubre de 2016. Este alto cargo de la Diputación -a quien David Sánchez se refirió en su interrogatorio como "su jefa"- pidió a Suárez y a otro alto cargo más, en pleno proceso de creación de la plaza, que "aclarara" el punto relativo a la categoría de jefe de servicio.

Diez minutos después, le envió otro correo sólo a él con el siguiente mensaje: "Y el coordinador de la orquesta sinfónica y demás grupos hay que añadirlo al superior". Moriano dijo en su turno ante la juez que se dirigió a él solo porque la duda competía únicamente a su departamento, pero la juez no quedó muy convencida. "¿Usted me puede explicar si eso tiene algún sentido?", le preguntó al testigo, que contestó que pudiera ser porque se trataba de un asunto presupuestario, que depende de él.

La juez continuó preguntándole por los correos incautados por la Guardia Civil y, más en concreto, por otra comunicación que él envió le 8 de octubre sobre las retribuciones básicas de personal directivo. Dos días después, el día 10, remitió otro en el que no hablaba de personal directivo, sino de "nuevo jefe de servicio" o "gerente de los conservatorios"; siendo este último el que salió a concurso. "¿Qué explicación lógica le ve usted? ¿Que no tenían muy claro cual sería la denominación,?", inquirió la instructora. "Supongo", respondió él.

Impulso a la investigación

Por su parte, el abogado de David Sánchez le preguntó por si alguien le presionó en relación con el trámite de creación del puesto y el testigo negó la mayor, asegurando además, que no supo quien fue el adjudicatario hasta que Podemos lo hizo público. En cualquier caso, la magistrada tiene muchas dudas acerca no solo de los trámites para sacar a concurso la plaza, sino también con el cambio de nomenclatura, ya que sospecha que fue un ascenso encubierto que implicó un cambio de sus funciones sin que así se recogiera formalmente para evitar que la plaza saliera a concurso.

"Si en un cambio de denominación de un puesto no se incluyen expresamente las funciones, como así lo impone la ley de función pública, ¿Cómo puede valorarse por todos los filtros que tienen los procedimientos administrativos que eso es verdaderamente un cambio de denominación?", reiteró. Y continuó: "Pedí a la Diputación los cambios de modificación que se han hecho en los últimos años. Me enviaron 49 y, posteriormente, he pedido otra documentación y tengo varios más. En todos los cambios de denominación que tengo, en todos, José Ramón, se incluyen expresamente las funciones específicas. ¿Por qué en este caso no se incluyeron?". "No lo sé, lo desconozco", respondió el testigo.