La exjefa del hermano de Sánchez le desmiente ante la juez: "Los conservatorios eran su lugar de trabajo"

La ronda de declaraciones que tuvo lugar la pasada semana en la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no despejó las incógnitas sobre la creación de la plaza de coordinador de conservatorios, ni tampoco la ubicación de su despacho. Al contrario, evidenció contradicciones entre los altos cargos de la Diputación de Badajoz que participaron en el proceso. Al respecto, la entonces directora del área del Cultura, Elisa Moriano, dijo que el lugar de trabajo de David Sánchez eran "los conservatorios", mientras que él defendió que sus objetivos laborales estaban "desvinculados de un espacio físico".

Así se desprende de los vídeos de sus declaraciones, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, que se celebraron en los juzgados de Badajoz los días 8 y 9 de enero. En el marco de la segunda jornada se interrogó a David Azagra -nombre artístico del hermano de Sánchez- al presidente de la Diputación, Miguel Gallardo, -que acaba de ser ratificado como líder del PSOE en Extremadura-, a las exdirectoras del área de Cultura y de Recursos Humanos, Elisa Moriano y Juana Cinta, respectivamente, y la exdiputada de Cultura, Cristina Núñez.

Ninguno de ellos asumió como propia la orden de crear la plaza. Moriano, en su intervención, la achacó a Cinta, mientras que ésta dijo que la orden partió del departamento de Cultura. Ambas áreas se atribuyeron mutualmente la creación de este puesto de trabajo que ahora se investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública. "Yo no tengo ni idea. No lo decido yo", expuso la exdirectora de Cultura al ser preguntada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

El aviso de la juez: "Fue a requerimiento de ustedes"

La investigada, que formó parte de la comisión asesora de la provisión del puesto y valoró los currículums de todos los candidatos, insistió en que no era su competencia. "A mi se me plantea desde Recursos Humanos", respondió al ser preguntada por los motivos por los que surge la idea de crear esta plaza. Según dijo, surgió también a propuesta de los directores de los conservatorios.

De hecho, delegó en ellos la puesta en marcha de esta figura, si bien la juez le recordó que estos directores -que habían declarado como testigos el día anterior- descartaron de plano que la idea surgiera de ellos. Al contrario, los correos incautados por la UCO evidencian que, cuando fueron notificados de la creación de este puesto coordinador de los conservatorios, determinaron que no era una "necesidad imprescindible".

De ahí que la juez cortara la intervención, que se produjo por videoconferencia, para recordarle que estos cargos se pronunciaron a petición de la Diputación y una vez anunciada la creación de la plaza del hermano del presidente del Gobierno. "Fue a requerimiento de ustedes, cuando les pidieron expresamente que dijeran qué funciones podía realizar esta persona. No fue porque ellos lo pidieran de primeras, ni porque surgiera de ellos", le corrigió la juez.

Pese a ello, el área de Cultura insistió en que esto era una orden de Recursos Humanos, aunque su entonces directora, Juana Cinta, lo negó en su turno ante la juez. "¿La voluntad de crear un puesto de esta naturaleza es necesariamente gubernativa?", le requirió su abogada, a lo que ella respondió que esto venía de los órganos de gobierno de la Diputación, de los que dijo que no tenía ninguna implicación. "Ni entro, ni puedo, ni debo (actuar en este asunto). Yo valoraría la creación de un puesto del área que depende de mi. Es algo absurdo que entre a valorar cómo gestionan sus diferentes áreas el resto de compañeros", precisó Cinta.

Contradicciones sobre el despacho

El segundo de los puntos que también ha generado contradicción es el relativo al lugar de trabajo de David Sánchez. La juez preguntó a todos y cada uno de los altos cargos del PSOE imputados acerca de si conocían el despacho del músico o si se habían reunido allí con él. Tanto Biedma como la UCO han apuntado que "llama la atención" que careciera de lugar de trabajo durante un año.

De nuevo aquí los testimonios se contradicen. Preguntada por este asunto, Moriano dijo que, en un primer momento, se le habilitó un despacho en el conservatorio superior. "Había una zona de trabajo, de despacho. Recuerdo haberlo visitado y haberme interesado por ver que había un sitio de trabajo", alegó. La juez aprovechó para preguntarle con qué periodicidad se veía con él. "Semanalmente seguro", respondió la exdirectora del área de Cultura.

"¿Es necesario y fundamental, según las funciones del contrato, que tenga relación directa y continuada con los directores de los conservatorios?", insistió la instructora. "Hombre, de ahí se partía. Tenía que hablar con ellos... era su lugar de trabajo. Trabajan juntos", respondió la exalto cargo de la Diputación.

La que fuera diputada del área de Cultura hasta julio de 2018, Cristina Núñez, fue preguntada en los mismos términos. Ella también situó el despacho de David Sánchez "en los conservatorios", aunque dijo que nunca acudió allí. Sobre la frecuencia con la que le veía dijo que por norma general no coincidía con él, ni tampoco con ningún director de los órganos dependientes de cultura.

Ese mismo día, pero a primera hora, se le hizo la misma pregunta a David Sánchez. El músico confirmó que se le dio un despacho en el conservatorio superior, pero respondió con evasivas en relación con su presencia diaria en su lugar de trabajo. Biedma le recordó que la Diputación negó en sus requerimientos judiciales que él hubiera solicitado el teletrabajo, sin embargo, consta una petición suya para acceder a él. "No lo recuerdo", se limitó a decir.

"Yo me comprometo a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico", expuso. Al hilo, la juez le recordó que su contrato exigía presencialidad y éste precisó que desde 2017 hasta que se fue en excedencia (en octubre de 2020) tuvo despacho en el conservatorio superior. Cuando volvió, un año después, estaba ocupado, por lo que le designaron otro de manera provisional en una sala de reuniones en la sede de la Diputación. Allí estuvo entre abril de 2023 y abril de 2024, un mes antes de que Manos Limpias interpusiera la denuncia que impulsó la causa. El testimonio extrañó a la juez, que le preguntó si le parecía "normal" que personal de alta dirección, como es su caso, no tuviera un lugar de trabajo.

Borrado de los correos

El tercer punto de interés para la juez lo constituye la desaparición de correos clave de la causa. Cabe recordar que la UCO registró en varias ocasiones en julio la sede de la Diputación, después de que el órgano que dirige el PSOE no respondiera a concretos requerimientos del juzgado sobre la plaza de coordinador de conservatorios y de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su informe sobre este registro, la Guardia Civil expuso que no habían podido obtener información corporativa ni de Moriano (a la que David Sánchez se refirió como "su jefa") ni de Núñez, puesto que sus cuentas se eliminaron cuando abandonaron sus puestos de trabajo, en enero de 2014 y marzo de 2022, respectivamente. No obstante, los correos de otros cargos que siguen en activo en sus puestos también han desaparecido. Es el caso de Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, que declaró como testigo un día antes.

"Me dice la UCO en su informe que no se han encontrado sus correos en ese período. ¿Usted ha borrado voluntariamente esos mensajes?", le preguntó la juez, a lo que la testigo contestó: "No". La instructora le insistió en varias ocasiones, teniendo en cuenta que ha podido acceder a correos suyos a través del volcado de cuentas de otros implicados.

Ella matizó que utilizaba principalmente el correo personal, situación que se ha dado no solo en su caso, sino también con otros investigados, como ocurre con el presidente de la Diputación, Miguel Gallardo. Muchas de las gestiones sobre la plaza del hermano de Sánchez las realizó desde su cuenta privada, a la que los investigadores buscan ahora acceder.