Tellado denuncia que la incompetencia del Gobierno en inmigración deja sin recursos a las comunidades autónomas

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha destacado que la petición que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha planteado al Frontex frente a la presión migratoria es "exactamente lo mismo" que el PP propuso y que el Gobierno de Sánchez "ridiculizó".

Así se refirió Tellado a la propuesta que hicieron los populares de reclamar al Gobierno que se apoyara en la Unión Europea para hacer frente a la "crisis migratoria internacional" que sufre Canarias al tiempo que proponía "desplegar" a las Fuerzas Armadas para "defender" las fronteras e impedir que los "cayucos" salgan al mar. La Armada Española ya trabajó en una misión parecida hace unos años. Fue la denominada "operación Shopia" donde el objetivo de la operación de la UE era luchar contra los traficantes de seres humanos emigrantes mediante su detención y la identificación, intercepción, captura y eventual destrucción de los buques y medios empleados por estos criminales, de cara a desbaratar su modelo de negocio y los elementos que se utilizan para llevarlo a cabo.

Tellado considera que el PP "ha sido el único grupo que se ha tomado en serio la política migratoria" con una propuesta "completa y sensata" para abordar esta problemática frente a un Gobierno cuya posición, según el portavoz popular, es "irresponsable" y basada en una negativa a la existencia de esta crisis.

"Quien niega un problema es incapaz de arreglarlo", ha aseverado para acusar al PSOE de tener como único planteamiento "barrer a los inmigrantes debajo de la alfombra" y hacer un reparto obligatorio entre las comunidades "sin dar los medios necesarios" para que sean atendidos "como se merecen", pues "son personas, no mercancías".

Además, rechaza que sean las comunidades las que tengan que financiar con sus propios recursos "las consecuencias de la incompetencia del Gobierno de España" respecto a los menores extranjeros no acompañados, quienes "no pueden sufrir una falta de atención" porque Moncloa "no pone los medios necesarios".