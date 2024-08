El PP advierte de que "tanto el Gobierno como sus socios se han beneficiado de la fuga de Puigdemont"

Se cumple un año de la constitución de las Cortes. El PP ha hecho un breve balance de lo que ha supuesto este primer año de legislatura en el que, recuerda, fueron los populares los que ganaron en ambas Cámaras de representación, aunque Alberto Núñez Feijóo no logró la mayoría suficiente para gobernar.

La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, ha destacado que, a lo largo de este año, "el sanchismo ha intentado controlar el resto de poderes del Estado, descalificándolos, señalando al poder judicial en múltiples ocasiones -la última esta semana por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños y del ministro de Transportes, Óscar Puente- y también ha ejercido un control partidista del Congreso de los Diputados, además de despreciar permanentemente al Senado". "Al final se ha convertido en un pacto entre trileros de los socios que configuran el apoyo al Gobierno de España".

Fúnez ha destacado que, los socios, entre ellos, intentan engañarse y culparse, como ha ocurrido con la fuga de Puigdemont. "Desde el Ministerio del Interior culpan a los Mossos y a la Generalitat y desde la Generalitat responsabilizan a Interior. Al final los responsables, ha apuntado, son "todos" tanto el Gobierno como la Generalitat porque "tanto el Gobierno como los independentistas se han beneficiado de la fuga de Puigdemont". Al final, ha apuntado, "el pacto de trileros se resume en impunidad por sillones".

Funez ha recordado que en este año "hemos sido oposición firme a Sánchez", pero también "leales a los ciudadanos" donde han sido hasta 14 los textos legislativos que han llevado al Congreso y al Senado, todas ellas paralizadas "por orden de Sánchez". Leyes como por ejemplo la de la okupación, de sacar a los okupas en 24 horas, o como la Ley ELA que busca aumentar las ayudas para los enfermos y familiares. "Leyes que mejoran la vida de los españoles y no solo la vida del Gobierno y de los independentistas" que ha sido la propuesta del Gobierno de España este año aprobando "tan solo la la Ley de Amnistía que beneficia a los independentistas y a Sánchez. La ley de la impunidad por los sillones", apuntó.

Control al Gobierno

El PP ha registrado también la petición de comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para qué dé cuenta en el Senado de "la mala gestión del Gobierno" ante la situación de retrasos en los trenes y diversas incidencias en la red ferroviaria que no ha parado desde el verano. Considera que "la respuesta a esta mala gestión del Gobierno no se da desde el lugar de vacaciones del ministro, sino desde las Cortes Generales" y para que dé cuenta de qué está haciendo o "qué no está haciendo para que la red española" han solicitado esa comparecencia.

La "falsa tapadera" de Sánchez

Ante el anuncio del PSOE que pondrá en marcha, a partir de septiembre, “una serie de medidas con el fin de investigar, hasta las últimas consecuencias, tanto los supuestos contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana de Alberto Núñez Feijóo”, Carmen Fúnez ha indicado que el PP "no teme a la justicia" y apuntó que, como Sánchez está acorralado por la corrupción la respuesta es "intenta falsas tapaderas" con el fin de "tapar sus negocios" y ya está en la lista de comparecientes. "Se necesitan respuestas para saber qué hizo en La Moncloa en esas reuniones, qué ha hecho su hermano, qué ha pasado con Delcy y sus maletas, qué ha ocurrido en el caso Koldo", se preguntó. Por ello, la vicesecretaria de organización de los populares ha indicado que entiende que con todo lo que está pasando Sánchez "intente buscar falsas tapaderas" y advirtió de que el jefe del Ejecutivo, al final, "tendrá que dar explicaciones" porque está en la lista de las personas que citarán para que comparezca ante la comisión de investigación del "caso Koldo", aunque aún no han adelantado cuándo le llamarán. "En lugar de escribir cartas a los españoles", dijo Fúnez, "ha tenido la oportunidad de dar respuestas o de responder al juez cuando le pidió respuestas. No necesitamos tapaderas mientras está descansando en el Palacio de la Mareta".

"El PP no teme a la justicia y sólo teme ante ella quien no ha respondido a la justicia", concluyó.