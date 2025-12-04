Todo el metálico

Ha sido preciso el juez Ismael Moreno en su aclaración a Ferraz sobre qué gastos en metálico tienen que acreditar ante Su Señoría: exactamente todos. No solo los que pudieran afectar a Cerdán, Ábalos y Koldo, investigados por diferentes corrupciones, sino también los efectuados al resto de los cargos del PSOE, incluido Pedro Sánchez. El jefe supremo del partido reconoció en su día que también él había recibido pagos en cash, pero restando relevancia al asunto, dado que siempre se habría tratado de pequeñas cantidades. Bien, pues ahora vamos a saber si fueron pequeñas, como dijo el líder, o eran mayores.

Cobrar dinero en cash no tiene nada de particular. Es legal siempre que esté justificado. Si son pagos para compensar gasto corriente de comidas, alojamiento o transporte, no hay que objetar. Bueno, en el caso del PSOE sí, pues el Gobierno se ha encargado de demonizar el uso de efectivo para evitar blanqueo de capitales. Prohibirlo para los demás, cuando se trata de un sistema ampliamente implantado en casa, no deja de ser una hipocresía más, de las muchas a las que nos tienen acostumbrados. Proponen abolir la prostitución, pero el número dos del partido hacía un uso habitual de ella, pagando a las elegidas con dinero de empresas públicas.

El mismo Sánchez vivió en un piso soportado en el usufructo de los prostíbulos de su suegro, que además habrían servido también para financiar las primarias de Pedro, según Koldo. Pues con el metálico, igual. Lo utilizaban de manera ostensible, pese a desaconsejarlo a los demás.

La secretaria Celia Rodríguez le dijo a Koldo que ya no le cabían más billetes en los cajones, y hemos sabido que lo normal era compensar los gastos de todo el mundo en billetes, cuando perfectamente lo podían hacer por transferencia. A la Fiscalía Anticorrupción le resultó llamativo que tuvieran que contratar los servicios de una empresa de seguridad para hacer los traslados de los fajos desde el banco a Ferraz. Muy normal no parece tal proceder, pues sería más lógico hacerlo en traspasos puntuales a los afectados. Se evitaría así el trajín de cash, pagar a una empresa de seguridad y también las suspicacias. Máxime cuando resulta que, según ellos mismos reconocían, del banco salía la pasta en billetes de 50, pero Koldo relata cómo se tenía que quedar con los de 500, porque nadie los quería.

Si el banco solo daba de 50, cómo es que Koldo tenía de 500, y también de 200 o 100 (chistorras, soles y lechugas). Algo que conviene aclarar, no vaya a ser que tenga razón Aldama cuando asegura que hay una financiación ilegal. Si se demuestra que es cierto que doña Carmen Pano llevó a Ferraz un par de bolsas con billetes, estaríamos hablando de algo grave. Se supone que Aldama tenía registradas las cédulas entregadas a Pano, de manera que no será complicado saber si eran de 50 o de 500.

Todo es muy confuso. Es lógico que el juez lo quiera aclarar, y que para hacerlo necesite la lista de la totalidad del efectivo pagado y sus justificantes. Algo que en Ferraz no quieren hacer, aunque no van a tener más remedio. Salvo que inventen algo, que sonaría extraño. Los partidos deben acreditar y guardar los justificantes, por si los pidiera, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. No hacerlo conlleva responsabilidades contables y sanciones. Claro que quienes tienen que aportar esa información, pueden valorar si es peor darla o no hacerlo y exponerse a las multas que corresponda. Igual prefieren lo último, visto como se está poniendo el circo.