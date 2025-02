Todos los escándalos sexuales protagonizados por los del "amor libre" de Podemos y Sumar

El último escándalo sexual en el espacio de la izquierda alternativa salió a la luz justo ayer. Juanjo Martínez, que fue candidato de Sumar en las últimas elecciones europeas, fue señalado por exmilitantes como un dirigente que presumía de practicar la "afiliación vaginal" con compañeras de partido.

En varios testimonios, de momento anónimos, que fue compartido en la cuenta de Instagram (@)abusos_baleares, se define a Martínez como un "cerdo", "miserable", "narcisista" y "alcohólico" que acostumbra a dar a las mujeres un "trato degradante y vejatorio en el terreno íntimo" marcado por la "agresividad". Un "narcisista de manual que se cree sus propias mentiras y manipula para conseguir lo que quiere: sexo y poder".

Martínez ya ha sufrido consecuencias con la aparición de estas aseveraciones. Podemos le ha cesado este martes fulminantemente como representante morado en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transporte de Palma por "pérdida de confianza". De hecho, usaba el local del partido como "picadero".

Dos días antes, este fin de semana, Lola Sánchez Caldentey, que fue eurodiputada de Podemos en su primera irrupción en las instituciones, aseguró a través de Twitter que vio a Pablo Iglesias cometer infidelidades "con estos ojitos", lo que no le sorprendió nunca, explicó, porque "las cabras siempre tiran pal'monte". "¿Te lo ha contado?", le preguntó sobre ello en el tuit a Irene Montero, su actual pareja.

"Muchas", como ella, fueron "testigos de aquello", insistió, para después lamentar que la exministra de Igualdad está "engañada" y "no lo mereces, ni tu ni nadie". "Los hombres son una mierda. Todos".

De Monedero, en cambio, recuerda que "está salido" y a ella en un cierre de campaña de Podemos "me empotró contra la pared" cuando se fueron "a tomar unas copas" tras un acto en el Reina Sofía y con la intención de convencerla para que le acompañase a su casa. "Hizo lo mismo a otra compañera", apuntó.

Antes, este pasado octubre, Íñigo Errejón protagonizó el último escándalo después de que también apareciesen testimonios anónimos en la cuenta de la periodista Cristina Fallaràs en la que le señalaban por comportamientos inadecuados con mujeres.

Hasta que llegó la primera denuncia formal en comisaría que interpuso Elisa Mouliaá y que ha abierto contra él una investigación judicial por agresión sexual. Se llevó por delante su carrera política, cuando era portavoz parlamentario de Sumar, y sus antiguos compañeros de escaño pasaron a negarle.

Hace ocho años, Salvador Salvatierra de Toro fue suspendido como militante por la Comisión de Garantías Democráticas (CGD) de Podemos Extremadura tras ser detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores y prostitución. No era un simple afiliado: fue el número 1 de la lista morada al Senado por la provincia de Badajoz en los comicios generales del 26 de junio de 2016.

Concretamente, se le detuvo por enviar a distintas personas fotografías de menores desnudas a través de una aplicación de mensajería instantánea de móvil y por llegar a ofrecer en una ocasión a una de las jóvenes para mantener relaciones sexuales.

Casiano Antonio Hernández era concejal de Unidas Podemos en la localidad madrileña Becerril de la Sierra hasta que fue detenido por un presunto delito de abusos sexuales a una menor el 27 de mayo de 2020. Al día siguiente, dimitió de su acta de edil.

Hernández, que entonces tenía 43 años y pertenecía a Izquierda Unida de Madrid, dejó el ayuntamiento tras ser puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de la presunta víctima de 500 metros.

Pedro Palacio Maguregui fue procurador de los de Belarra en el Parlamento de Castilla y León y líder de la formación en Burgos hasta octubre de 2015. También había sido candidato morado al Congreso de los Diputados, pero nunca fue elegido. Su salida se debió a que se conoció un punto hasta entonces desconocido de su pasado: en 2022 fue condenado por abusar de una niña de cinco años cuando él rozaba la mayoría de edad, tenía 17 y fue por esta razón que evitó la cárcel.

Pablo Soto fue uno de los concejales de la exalcadesa Manuela Carmena cuando Ahora Madrid, germen de Más Madrid, irrumpió en el Ayuntamiento de la capital. En octubre de 2019 una militante le señaló por haberle acosado sexualmente. Soto lo negó en todo momento parapetándose en el alcohol y la discapacidad física que le obliga a ir en silla de ruedas.

"Un día en el que estaba tomando una cerveza tras el trabajo, le pedí a una persona del entorno de los grupos de trabajo, pero que no sé quién es, que me ayudase a ir al cuarto de baño", explicó cuando saltó es escándalo, para después asegurar que no se acordaba de qué pasó.

Hace menos de tres años, en octubre de 2022, un diputado de Unidas Podemos tuvo que dejar su asiento en la Carrera de San Jerónimo tras ser denunciado por su mujer por violencia de género. Miguel Ángel Bustamante se fue reivindicando su inocencia y que la denuncia de su esposa por malos tratos era "falsa" y se enmarcaba en el proceso de divorcio en que se encontraban. Sobre el papel, era militante de Izquierda Unida.