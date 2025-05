El último detenido por Barbate reconoce los hechos: "Soy camarero en Marruecos"

El último de los detenidos por el doble asesinato de Barbate ha reconocido los hechos. "Fue mi primera vez en una narcolancha", ha asegurado Abdennour El Hichou, un hombre que ha permanecido en Marruecos más de un año escondido por la investigación de la muerte de David y Miguel Ángel que fueron arrollado por los narcos.

Este sujeto ha reconocido que estaba en esa embarcación junto con los otros tres investigados. Solo dormían dos o tres horas y llevaban en la misma desde hace 20 días cuando ocurrieron los hechos el 9 de febrero de 2024. "Karim era el piloto porque al principio había un español con ellos", ha añadido siguiendo la misma línea que el resto de los detenidos.

Detenido el último tripulante de la narcolancha que arrolló a dos guardias civiles en Barbate Europa Press

No obstante, El Hichou ha afirmado que estuvo deshidratado y le dolía todo el cuerpo y que "no le dejaban regresar a tierra". "Dimos una vuelta no varias, que yo recuerde. Después de esa vuelta al ver que otras gomas se iban nosotros también hemos salido", señaló a preguntas de la juez.

El detenido por la Guardia Civil ha desvelado que después del suceso de Barbate se trasladaron a Sanlúcar de Barrameda donde estuvo dos días. Ha asegurado que se enteró tres días después de la muerte de los guardias por televisión.

Asimismo, ha explicado que se presentó ahora con las autoridades porque falleció su padre y quiere colaborar con la Justicia. "En Marruecos soy camarero en bares", ha añadido al tiempo que ha manifestado que estaba en la narcolancha para hacer "contrabando de tabaco".

"Mi primera vez en una narcolancha"

El Hichou ha aclarado que no recibía órdenes de nadie y en la narcolancha había dos teléfonos móviles peros se dañaron con el temporal. Este sujeto ha incurrido en contradicciones respeto a su declaración policial sobre los momentos después del doble crimen.

Juzgados de Barbate (Cádiz) EP EP

No obstante, ha asegurado que era la primera vez que iba en una embarcación de este tipo. Para defender no entrar en prisión ha reiterado que no tiene antecedentes en nuestro país y cuenta con un domicilio en Ceuta donde vive con su mujer y su hijo.

Durante su comparecencia estuvieron presentes el abogado de la defensa y el letrado Juango Ospina, que ejerce como acusación particular. El fiscal ha pedido prisión provisional comunicada sin fianza. Por su parte, la defensa ha solicitado la libertad.

"El juez ha realizado un interrogatorio muy pormenorizado, y ha estado muy ágil para encontrar las contradicciones, bajo mi punto de vista es un éxito de la Guardia Civil, de la UCO y la Policía Judicial terminar con esta detención, ya que aunque haya acudido de manera voluntaria su entrega es consecuencia de la presión policial y que la detención se iba a producir en cualquier caso", ha defendido Ospina, que ejerce la acusación particular con su compañero Juan Antonio Garcia Jaboly.

Ha insistido que el investigado "no ha podido dar respuesta a las preguntas directas, de que hacía en la embarcación y de si notó el golpe a la embarcación de la Guardia Civil". "Satisfechos por la detención pero queda mucho trabajo pendiente por hacer", ha concluido.