La visita de García- Page a Pedro Sánchez en Moncloa sulfura a Junts

La visita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page a Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de las citas bilaterales organizadas por el Gobierno para tratar de calmar a los presidentes autonómicos por la financiación singular a Cataluña ha acabado sulfurando a Junts.

El presidente de Castilla-La Mancha, tras dos horas de reunión con el también líder del PSOE, afirmó en rueda de prensa que la riqueza de Cataluña "no es de los catalanes, es de todos", al igual que ejemplificó con la región que preside. Con ello buscaba defender que, según los principios de la izquierda, "pagan más los que más tienen y menos los que menos tienen y no a cambio de que los que pagan más tengan mejores o más servicios". Para García-Page, la riqueza "no puede dividirse en 17", y rechazó el documento firmado entre el PSC y ERC sobre financiación singular como documento para discutir entre todas las comunidades.

Tras las palabras de García-Page, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que una parte de España "tiene a Cataluña por colonia que se la puede expoliar de manera ilimitada", en referencia a los impuestos que pagan los catalanes en el régimen de financiación común. "El esfuerzo y el riesgo es para los catalanes y basta, en cambio las ganancias a repartir para todos los españoles. Los catalanes a trabajar, pagar y callar", ha criticado Turull, en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Ante estas declaraciones, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, salió a responder a las críticas de Junts a Emiliano García-Page, afirmando que con sus declaraciones "se ha puesto muy de manifiesto que los independentistas, que la gente de Junts en este caso en concreto, están en contra de la igualdad entre todos los españoles". Para Guijarro, sus declaraciones suponen una demostración de que "ellos quieren ser más que los demás". "No se lo vamos a permitir porque hay mucha gente que en este país ha trabajado durante muchos años en favor de garantizar la igualdad", ha advertido el vicepresidente castellanomanchego, añadiendo que "es la piedra angular del Estado de Derecho que tenemos desde hace ya unos cuantos años".