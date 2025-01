El PP votará a favor del nuevo decreto ómnibus: "Los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno"

El PP ha esperado hasta conocer el real decreto ómnibus presentado por el Gobierno tras ceder ante Junts con la cuestión de confianza para desvelar su voto. Los populares querían ver "negro sobre blanco" el decreto pactado finalmente y eso ha ocurrido después de que esta mañana se publicara en el BOE.

Los populares han decidido votar a favor del real decreto del Gobierno porque, a pesar de que para ellos Pedro Sanchez "no merece la confianza de nadie", los españoles "no son culpables" de la falta de integridad del Ejecutivo, según explican fuentes populares.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos "sí" a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece". De este modo, el PP confirmaba en redes sociales su voto favorable al nuevo decreto ómnibus pactado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts.

Aunque las presiones de los barones populares para votar a favor de este nuevo decreto era un secreto a voces, no ha sido hasta este miércoles cuando la formación ha ratificado esta decisión. Eso sí, con crítica al Ejecutivo, ya que aseguran que el nuevo decreto ómnibus acredita que "el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas. También demuestra que siguen al dictado del independentismo. Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles".

En su comunicado "troceado" en redes sociales, el PP denuncia que la intención de Sánchez y sus ministros siempre fue culpar al PP de no apoyar a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la DANA de Valencia. "Les salió mal, porque ya nadie puede crearles", argumentan los populares.

Y en este punto, señalan una serie de medidas que han caído. Medidas que "pretendían colar". Ante ello, aseguran que seguirán rechazando la subida del IVA en el plan fiscal y lucharán por obtener el "desalojo inmediato de okupas". Asimismo, advierten de que "llegarán hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos". Porque estas victorias, señalan, "las vamos a lograr más pronto que tarde".

Desde la formación que lidera Núñez Feijóo denuncian que el Gobierno de Sánchez "ni siquiera es capaz de presentar un Presupuesto" y España necesita una "política que sirva". En definitiva, "España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado".