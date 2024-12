Vox carga contra el "paripé chantajista" de los de Puigdemont

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, denunció este martes que la proposición no de ley presentada por Junts para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza es "otro paripé enmarcado en esa acción chantajista" que los "separatistas" tienen con el Ejecutivo.

Millán ha advertido en rueda de prensa desde la Cámara Baja que posponer la decisión sobre si admite o rechaza a trámite la iniciativa impulsada por Junts puede generar un "precedente" y estudiar el tema con "calma".

La portavoz de Vox ha lamentado que "estamos acostumbrados a ver estos episodios de enfrentamiento simulado donde los separatistas piden con tal de exprimir al pueblo español para su propio beneficio y el Gobierno, el PSOE, no paran de darle todo lo que ellos piden a cambio de mantenerse en los sillones y al frente" del Ejecutivo.

Incidió en que la cuestión de confianza es "otro paripé de un partido que basa su acción en el chantaje y en la humillación a todos los españoles". Millán comentó que lo que le "sorprende" de todo esto es que el Partido Popular "se abra" a "negociar" y "dialogar" con Junts, una formación que "lo que quiere es el desmantelamiento nacional".

Preguntada sobre qué votaría su partido si la proposición no de ley de Junts se acabara debatiendo en Pleno, Millán apuntó que "ni siquiera está aprobada por la Mesa" y "no figura en ningún orden del día", por lo que apostó por "no hacer política ficción de nada que no esté sobre la mesa".

Además, la portavoz de Vox en el Congreso aprovechó para denunciar la actitud "chantajista" con la que "se sostiene el separatismo en España" y un Gobierno que es "servil" con "los intereses de los separatistas en perjuicio de todos los españoles" y que los "utiliza" como "moneda de cambio para mantenerse en el poder".