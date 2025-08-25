Retoma su actividad el Museo del Aire y el Espacio

El Ejército ha comunicado el regreso del Museo del Aire y del Espacio que desde hace varias semanas ha retomado su actividad, después de que se viese obligado a cerrar de manera indefinida debido a diversos problemas con el suministro eléctrico que permite a los visitantes observar las piezas de aviación en el interior de la edificación.

En este sentido, el organismo militar comunicó el pasado 8 de agosto la reapertura del recinto situado en la Base Aérea de Cuatro Vientos con una imagen de varios de los aviones que se pueden encontrar en la exposición.

"Queda abierto, de nuevo, para el disfrute del público el Museo del Aire y del Espacio", se puede observar en el mensaje compartido por el Ejército del Aire.

Situado en la Base Aérea de Cuatro Vientos han sido varios los días que las personas que tuviesen la intención de acudir cambiaron sus planes. Entre las personas aficionadas a la aviación, la nueva ha sido celebrada con efusividad. "Muy recomendable tener toda esa exposición y mantenerla sin apenas presupuesto y con donaciones y con guías voluntarios....increíble!... Siempre ha sido mi avión favorito, el F4 Phantom", valoran diversos usuarios.

Aunque hoy no se hayan realizado avances en la estructura y haya permanecido cerrada debido a su horario, el martes desde primera hora de la mañana, la actividad no se frenará.

A diferencia de otros espectáculos y museos de la aviación, la entrada en la instalación de Cuatro Vientos es gratuita todos los días. Ahora bien, quien lo desee, puede realizar un donativo que irá destinado a mantener las instalaciones del espacio.