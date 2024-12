Vox duda de Puigdemont, pero cree que está virando para evitar el desgaste por sostener a Sánchez

Vox cree Carles Puigdemont ha empezado a virar para evitar el desgaste por sostener a Pedro Sánchez, pero también duda de que las maniobras del líder de Junts acaben desbancando al presidente del Gobierno. De momento, el expresidente de la Generalitat de Cataluña ha dado un primer paso, que es registrar en el Congreso de los Diputados una cuestión de confianza para someter a debate y votación a Sánchez, aunque de ahí a desbancar al socialista de la Moncloa hay un buen trecho. Por ello, en Vox creen que la maniobra de Puigdemont es un farol.

Y es que lo que tiene claro el partido que lidera Santiago Abascal es que parece que Puigdemont está reaccionando porque se ha dado cuenta de que mantener a Pedro Sánchez en el poder le está pasando ya factura. De hecho, advierten de que el único que tiene la posibilidad de presentar esa cuestión de confianza es el propio Sánchez. Asimismo, en Vox saben que siempre que Puigdemont se mueve es para conseguir algo y lo ven como una forma de presión al Ejecutivo.

Vox está creciendo en todas las encuestas y se sabe en una posición de fortaleza. De hecho, recientemente han instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a llevar a cabo una moción de censura con la idea de que, inmediatamente después, convoque elecciones. En esa moción de censura sería necesario tanto el voto a favor de Vox como de Junts.

"Yo quiero tener un millón de amigos, para así más fuerte poder cantar", ha respondido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster cuando le han preguntado directamente por Puigdemont.. Recuerdan que no le competen ni a Junts ni a nadie y no ven que tenga "mucho más que decir". Ha insistido que es "como tirar un tiro al aire" y recuerda que Vox presentó dos mociones de censura. "Cualquier opción que tengamos para sacar a Sánchez será buenísima" y pide que Puigdemont sea "serio", aunque "no le puedes pedir a un partido golpista que sean serios" y subrayó: "Puigdemont a prisión" y pidió que se activen todos los mecanismos que da el Estado de derecho para acabar con todos los fiascos de Sánchez. "Nosotros somos muy serios en eso: dos mociones de censura. 25 procedimientos judiciales abiertos contra Sánchez, una movilización permanente... Eso es hacer oposición a este Gobierno de miseria", dijo Fúster.

Y, ¿qué haran los diputados de Vox si hay una cuestión de confianza? "Primero lo estudiaremos y decidiremos, pero instar a que alguien como Sánchez se ponga al servicio de los españoles" dijo que en Vox no se creen que se vaya a ir. "No tenemos ninguna fe en que Sánchez comprenda algún día que se debe a España" y observarán, leerán y conforme a ello, actuarán.

Sobre el hecho de que PP diga que no se va a someter a chantajes por parte de Vox, el portavoz de los de Abascal se ha preguntado a qué principios se refieren los populares. "Hablamos siempre de estafa cuando hablamos del PP" y apuntan que su acción política "nunca tiene nada que ver con las encuestas. No es que no nos fiemos, es que no van a condicionar nuestra forma de trabajar". Y si algún día se da la posibilidad de que haya un gobierno que "venga a echar a Sánchez y a desmontar todas las leyes y todo el asalto institucional que se ha llevado a cabo por parte de Sánchez, allí estaremos. Hay que desmontarlo todo y construir todo lo que han destruido". "Es lo que queremos, echar a Sánchez y todas las políticas del sanchismo".