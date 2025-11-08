Vox se querella contra Torres por "falso testimonio" tras constatarse su relación con Koldo y Aldama

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al considerar que el canario cometió un presunto delito de falso testimonio en sede parlamentaria.

La denuncia llega después de que se haya conocido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Torres, en el que se constata que el entonces presidente del Gobierno de Canarias intercambió mensajes con el exasesor del exministro de Transportes, Koldo García, y que llegó a reclamar "pagos pendientes" para la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, a la que podrían haberse adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular.

Sin embargo, tras analizar las comparecencias del ministro en las comisiones de investigación sobre los presuntos casos de corrupción del Congreso y el Senado, y una vez conocido el informe de la UCO que muestra que sí conocía al empresario Víctor de Aldama e intercambió mensajes con Koldo García, ahora Vox considera que "mintió" en sede parlamentaria.

Vox considera que también mintió sobre su mediación en el pago

"El informe de la UCO ofrece evidencias probatorias que contradicen radicalmente sus intervenciones", versa el comunicado de Vox mientras mantiene que el ministro, además de "mentir" sobre su relación con De Aldama y su socio en la 'trama Hidrocarburos', Ignacio Díaz Tapia, también lo hizo cuando negó su intervención en la gestión de pagos y propuestas de negocio con la contratación de material sanitario en Canarias en el marco de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el propio informe de la UCO contradice al ministro, pues la Guardia Civil argumenta que Torres "tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio" de esta trama.

Por todo ello, la formación de Santiago Abascalsolicita también la declaración del ministro Ángel Víctor Torres, del empresario Víctor de Aldama y de su socio, Ignacio Tapia, además de que aporten documentos para constatar dicha relación.