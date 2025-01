Vox se querellará contra el Gobierno por regalarle al PNV el Palacete parisino

Vox va a dar la batalla contra el "regalo" que el Gobierno ha hecho al PNV con el palacete parisino que albergó la sede del Gobierno vasco en el exilio. Por ello, según ha anunciado en rueda de prensa, se querellará contra el Consejo de Ministros por "prevaricación" y "malversación" y exigen la devolución inmediata al Estado del inmueble que ahora alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha denunciado que el Gobierno "coló" ese "regalo millonario" a los nacionalistas vascos el decreto ómnibus que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, pero que el Congreso derogó la semana pasada con los votos de PP, Vox y Junts.

Fúster ha defendido que "el delito se ha consumado" porque ya se ha producido "transmisión, ex lege" del palacete. Sin embargo desde el partido que lidera Santiago Abascal ven margen para frenar esta entrega. "Dada la no convalidación del real decreto, el Estado debe proceder a la inmediata recuperación de ese inmueble que pertenece a todos los españoles. Y si no procede que se atengan a las consecuencias", ha agregado, explicando que van a sumar a la querella "requerimientos a organismos como la Dirección General de Patrimonio que tiene la obligación de restituir de manera inmediata este inmueble al patrimonio de todos los españoles".

El PNV defiende que el palacio fue comprado por su partido para el Gobierno vasco en el exilio y después fue incautado por la Gestapo nazi, que se lo entregó al régimen franquista. Su entrega viene avalada por la vigente Ley de Memoria Democrática.