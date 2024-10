Vox solicita el acta y el acuerdo de la Mesa del Congreso que rechazó que se vuelva a votar la ley que libera a etarras

El Grupo Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado este viernes un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja en el que exige el acta y el acuerdo del 15 de octubre en relación a la reforma de la ley 7/2014 de 12 de noviembre que contempla la reducción de penas y liberación de terroristas. Vox lamenta que Francina Armengol obviase el veto del Senado con la intención de evitar que dicha ley se debatiera en el pleno del Congreso y sostiene que dicho acuerdo "no ha sido trasladado a los Grupos Parlamentarios y, en concreto, a este, que lo solicitó por escrito".

De igual modo, Vox reclama también los informes elaborados por los servicios jurídicos de la Cámara a este respecto. "Esta falta de transparencia afecta notablemente a la creciente desconfianza de los españoles hacia las instituciones", advierte Vox.

Los de Abascal no tienen ningún representante en la Mesa del Congreso y consideran que "supone una violación del derecho a ejercitar en igualdad de condiciones la función representativa por parte de los representantes públicos" el hecho de no facilitarles el acceso a ese informe. Asimismo, critican en su escrito el nuevo procedimiento de tener que hacer una solicitud "razonada" para pedir dichos informes es "un intento torpe de ocultar una información que no es secreta y de cargar innecesariamente a los Diputados con la obligación de justificar la necesidad del acceso a información par aun mejor ejercicio de sus funciones".