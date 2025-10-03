Vox utiliza el informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos para arremeter contra el PP

"Es el Gobierno más corrupto de la historia y con este vomitivo partido pactará el PP". Sin reparar en la trascendencia del mensaje y en busca de generar un frente común sin argumentos sólidos para no diferenciar entre los dos grandes partidos del bipartidismo, la formación liderada por Santiago Abascal ha utilizado el informe de la UCO, con el que no se guarda relación desde Génova, para arremeter contra la formación conservadora.

Con un mensaje en contra del Gobierno y sus representantes debido a los casos de corrupción, desde las redes sociales, el partido de Abascal ha aprovechado para afear la labor del PP y sentenciar que pactará con el PSOE, sin reparar el giro ideológico del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

"Ninguna de sus cortinas de humo tapará que este es el Gobierno más corrupto de la historia y que es con este vomitivo partido con el que pacta y pactará el PP", sentencia el mensaje promocionado en las redes sociales.

Abascal exige la dimisión de Pedro Sánchez

Ante el informe del la UCO, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente su dimisión, después de que se hayan conocido los sobres que salían de la sede de Ferraz con los nombres de José Luis Ábalos y las conversaciones entre una trabajadora socialista y la mujer de Koldo García, en las que se apunta que no le gustaba tener tanto dinero en metálico del que se definía como el "jefe" en referencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos Meco.

En su cuenta de X, en respuesta a una de las informaciones que han salido a lo largo de la tarde, el máximo representante de la formación con sede en Bambú, ha tachado de "sinvergüenza" y le ha espetado que se ponga a disposición judicial, justo después de abandonar sus funciones en el Palacio de la Moncloa.

Desde las filas populares, sin entrar en las provocaciones de Vox, el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "Sánchez va a acabar muy mal". Del mismo modo, el secretario general de Génova, Miguel Tellado, ha sentenciado que es el punto y final del Ejecutivo y ha pedido al líder de los socialistas que convoque elecciones.

El PSOE niega la financiación irregular

El PSOE admite haber efectuado pagos tanto en efectivo como por transferencia al exsecretario de organización José Luis Ábalos, pero defiende que todos ellos están justificados mediante comprobantes, después del informe presentado ante el Tribunal Supremo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", señalan desde Ferraz.

Con ello, pese a las cerca de 300 páginas aportadas por la UCO, desde Ferraz no cambian su percepción y defiende que los detalles presentados no se encuentran en el seno de la financiación irregular.