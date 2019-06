Zapatero, sobre los indultos a los presos: “Estoy a favor de que se estudien si lo piden”

Barcelona, 25 jun (EFE).- El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado este martes que cree que el Ejecutivo central debería estudiar indultos a los presos independentistas si los piden: "Estoy a favor de que se estudie si lo piden. Pero el presidente del Gobierno siempre tiene más información que nadie".

Así lo ha expuesto el expresidente socialista en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press al preguntársele al respecto, sin querer añadir nada más sobre esta cuestión: "No quiero que me digan: Ya está aquí este listo".

Además, socialista confirmó que mantuvo una breve conversación telefónica con el líder de ERC, Oriol Junqueras, encausado por el 1-O antes del inicio del juicio, en la que éste solicitó que defendieran la vía del diálogo.

Zapatero ha dado a conocer esta breve conversación telefónica con Junqueras antes del inicio del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, aunque no ha aportado más detalles concretos como si este contacto se produjo cuando el líder independentista estaba ingresado en la prisión catalana de Lledoners o en la madrileña de Soto del Real.

Sí ha concretado que la conversación telefónica duró apenas un minuto, en la que el presidente de ERC le transmitió su apuesta por el diálogo para solucionar la crisis catalana, y en la que pidió que "defendiéramos la vía del diálogo".

Preguntado si informó de esta conversación al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho: "Creo que sí, pero no directamente".

En cambio, Zapatero ha explicado que no ha hablado con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque ha precisado que "tenemos algún amigo muy común y alguna vez me ha dirigido algún mensaje", y opina que la situación de este puede ser "más complicada de gestionar" que la de los presos.

El ex presidente del Gobierno se ha definido como un "militante del diálogo y del entendimiento con Cataluña -tengo ganas de dialogar, ha enfatizado-" y, en este contexto, ha defendido que solo en un "contexto de diálogo podemos alumbrar soluciones" para el conflicto catalán.

Por ello, se ha mostrado dispuesto a participar en un "debate público" sobre Cataluña, para la que apuesta por una "relación renovada", y ha pedido así a los partidos independentistas que "no implementen un plan de acción independentista".

En este contexto, ha admitido que la sentencia del Supremo sobre el juicio del "procés" será "decisiva", y ha pedido recibir el fallo del tribunal con "racionalidad" para "no comprometer el diálogo".

"Deseo, respetando al Tribunal Supremo, una sentencia que nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia", ha dicho.

Ha rechazado una vez más un referéndum de autodeterminación para Cataluña porque, a su juicio, sería una "salida falsa": "La democracia es convivencia, no es contarse, es acordar", ha argumentado.