Consejos para disfrutar comiendo, pero sin engordar

Partiendo de la base que “comer sin engordar” es una utopía, vamos a dar unos consejos para al menos engordar lo menos posible o, mejor todavía, mantener el peso en estas fiestas de navidad.

En Navidad coinciden varias circunstancias, tenemos más tiempo libre, periodos vacacionales, cocinamos de forma diferente, reuniones familiares, dulces típicamente navideños que están a toda hora disponibles, en definitiva, más calorías, más tiempo para consumirlas, más frecuencia de consumo, más cantidad de dulces y grasas y menos ejercicio.

Un buen cóctel para ganar kilos, pero después de leer este artículo sabrás cómo “no engordar” a pesar de todas las circunstancias calóricas concomitantes.

Si no fuera poco con lo habitual, este año 2020 nos trae un estrés añadido, que si nos reunimos seis, que si no nos reunimos, que el virus sigue entre nosotros, que mejor se vaya ya, que ya usamos mascarilla, nos lavamos bien las manos, distancia de más de un metro y medio, no nos abrazamos, no nos besamos, no nos tocamos, y el virus sigue ahí, cambiando nuestras vidas y amenazándolas, es una situación en la que nos sentimos estresados y el cortisol aumenta, como respuesta fisiológica al estrés, pero nos “auto hinchamos” por puro efecto cortisónico.

A pesar de todo podemos pasar estas fechas navideñas y no aumentar de peso.

El decálogo del éxito para mantener el peso:

1. Hacer un desayuno fuerte, cereal con proteína, fruta y yogur

2. Dar un paseo antes o después de desayunar, al aire libre, si no se puede bailar 3 canciones en casa

3. Esconder las bandejas de dulces navideños, sólo se sacarán una vez al día

4. Utilizar platos pequeños, cocinemos para el número de comensales dividido por dos, y repartamos en platos pequeños adornados con brotes.

5. No picar entre comidas o preparar “picoteos saludables” como palitos de zanahorias empapadas de zumo de limón o similar

6. La comida siguiente a una copiosa: piña natural con jamón, la combinación ideal para eliminar líquidos y quemar grasas.

7. Beber al menos 1,5 litros de agua, podemos preparar una infusión, la que más nos guste, o bien agua con limón, añadir azúcar moreno de caña, un poco de jengibre si te gusta y hojas de hierbabuena, la tenemos en la nevera y vamos bebiendo durante todo el día.

8. Mantén las manos “ocupadas” de forma que no puedas “coger comida sin darte cuenta”, buena idea juegos de mesa o de gimnasia mental, si estás al aire libre, divertidos juegos o simplemente pasear, leer libros…

9. Dormir 8 horas, es muy importante mantener el “sueño reparador”, y como efecto secundario positivo, mientras duermes no comes.

10. Cuando acaben las fiestas, empaquetar todos los dulces que queden en casa y buscar un fin mejor que mantenerlos.

El año nuevo es un periodo de “buenos propósitos”, realmente sólo aquellos que deseemos de verdad seremos capaces de desarrollarnos.

Seamos sinceros con nosotros mismos.

Podríamos hacer un ejercicio de “responde a las preguntas poderosas”

¿Qué quiero eliminar de mi vida? Y ¿qué quiero incorporar en mi vida?

Visualiza cómo te ves sin/con lo que tú decidas, siente el placer, el bienestar que te va a producir, disfrútalo, lo siguiente es muy fácil, porque ya has tomado la decisión, simplemente tienes que organizar un plan y cumplirlo.

Apóyate en los especialistas, para eso estamos, para acompañarte en el camino de tu éxito.

Vicenta Llorca es médico estético, una de las mayores especialistas a nivel internacional en hilos tensores y una gran experta en nutrición.