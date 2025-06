Álvaro Bilbao advierte: estas preguntas de tu hijo pueden ser señal de alucinaciones y debes acudir al pediatra cuanto antes

El reconocido neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha lanzado una importante advertencia a los padres: si tu hijo hace ciertas preguntas extrañas, podría estar experimentando alucinaciones y es fundamental acudir al pediatra lo antes posible.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Bilbao explicó que tanto niños como adultos pueden tener alucinaciones en momentos de gran estrés, falta de sueño o tras vivir una experiencia traumática. Aunque en muchos casos se trata de alucinaciones benignas y transitorias, es importante saber cuándo hay que preocuparse.

Bilbao menciona dos tipos de alucinaciones comunes y sin gravedad:

Alucinaciones hipnopómpicas , que ocurren al despertar. Por ejemplo, si tu hijo dice que escucha voces o ve cosas inexistentes, como un dinosaurio en la habitación.

Alucinaciones hipnagógicas, que suceden justo antes de dormir. Un ejemplo típico sería cuando el niño pregunta: “¿Has dicho algo, mamá?”, aunque nadie haya hablado.

Estas alucinaciones están ligadas a la transición entre el sueño y la vigilia y son frecuentes en la infancia. “Aunque pueden asustar mucho a los padres, no suelen ser motivo de alarma”, aclara el experto.

¿Cuándo debes acudir al pediatra?

El psicólogo señala que hay señales de alerta que no deben ignorarse:

Si las alucinaciones ocurren en distintos momentos del día, no solo al despertar o al acostarse.

Si las voces le hablan directamente al niño y le transmiten mensajes negativos.

Si provienen de objetos inanimados, como una televisión apagada, el aire acondicionado o los juguetes.

En estos casos, Álvaro Bilbao recomienda buscar ayuda profesional de inmediato: “Una intervención temprana puede mejorar mucho el pronóstico y evitar problemas mayores”.



Estar atento a los signos que indican que algo no va bien es clave para el bienestar emocional y psicológico de los niños. Si tu hijo expresa cosas que no encajan con la realidad, no lo ignores. Consulta con el pediatra y actúa cuanto antes.