¿Cuánta paga le debo dar a mi hijo adolescente? Los expertos tienen la cifra exacta

La educación financiera comienza en casa, y una de las formas más efectivas para que los adolescentes aprendan a gestionar su dinero es a través de la paga. Según la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financieras, el 57% de las familias en España otorga una asignación económica periódica a sus hijos con el objetivo de que aprendan a administrarla. Sin embargo, casi la mitad de los padres no comparte con ellos información sobre los ingresos y gastos del hogar, lo que limita su desarrollo en este ámbito.

La paga que reciben los adolescentes

Aunque no existe una cantidad universal, los estudios han identificado un promedio de lo que suelen recibir los jóvenes en distintas edades. En España, los adolescentes que cursan Educación Secundaria Obligatoria (ESO) reciben, en promedio, 14,5 euros semanales. Esta cifra varía según la edad: hasta los 10 años, lo habitual es que reciban unos tres euros a la semana; entre los 10 y los 14 años, entre cuatro y ocho euros; entre los 14 y los 16, unos 10 euros semanales; y de los 16 a los 18 años, entre 15 y 20 euros.

Uno de los grandes debates en torno a la paga es su periodicidad. Muchos padres optan por entregarla semanalmente para facilitar la gestión de pequeñas cantidades y evitar que los adolescentes se queden sin dinero rápidamente. No obstante, los expertos recomiendan que, a medida que crecen, se les dé cada quincena o mensualmente para que aprendan a administrar sus recursos a largo plazo.

La paga es una herramienta clave en la educación financiera, ya que permite a los jóvenes desarrollar habilidades de planificación, autonomía y responsabilidad. Sin embargo, también puede tener riesgos si no se gestiona correctamente. Recibir dinero sin esfuerzo puede hacer que lo den por sentado, y una mala administración puede llevar a que lo gasten rápidamente sin priorizar. Además, no todas las familias pueden permitirse dar una paga periódica, por lo que es importante que los adolescentes comprendan que la gestión del dinero no depende solo de cuánto se tiene, sino de cómo se administra.

Para que esta herramienta sea realmente educativa, los expertos aconsejan que los padres acompañen a sus hijos en la toma de decisiones financieras. En las primeras etapas, es recomendable que usen dinero en efectivo para visualizar lo que gastan, y más adelante, que utilicen cuentas bancarias o aplicaciones financieras para familiarizarse con herramientas digitales.

Si bien no hay una cantidad exacta que funcione para todos, los estudios sugieren que entre 10 y 15 euros semanales es una cifra adecuada para jóvenes de entre 14 y 16 años. Más allá de la cantidad, lo esencial es que la paga se convierta en una oportunidad de aprendizaje para que los adolescentes desarrollen hábitos financieros responsables.