Este es el único nombre que da éxito en la vida a la persona que lo lleva, según la ciencia

Desde antes de su nacimiento, los padres dejan a sus hijos un legado que llevarán con orgullo durante toda su vida: su nombre. Este no solo les permitirá ser reconocidos por los demás, sino que también influirá en la formación de su personalidad. Elegir el nombre adecuado es una de las decisiones más importantes que tomaremos antes de conocer a nuestro bebé, aunque algunos padres prefieren esperar hasta el momento del parto para hacerlo. Aun así, es una gran responsabilidad.

La elección del nombre de un bebé debe ser cuidadosamente meditada. Esta decisión no debe tomarse a la ligera, ya que formará parte de la identidad del niño y es importante no arrepentirse. Sin embargo, escoger un nombre bonito puede ser complicado, ya que la belleza es subjetiva. Incluso la inteligencia artificial confirma que no hay un consenso claro sobre cuál es el nombre más bello o más feo del mundo.

¿Cómo influye el nombre en nuestra personalidad?

Lo que sí es un hecho es que el nombre impacta significativamente en la personalidad de quien lo lleva. Según el psicólogo infantil Rafa Guerrero, entrevistado por Ser Padres, el nombre nos identifica y es una decisión intencionada de los padres, por lo que indudablemente influye en nuestra autopercepción. Además, varios estudios científicos respaldan esta idea.

Un ejemplo es el estudio del psicólogo David Zhu de la Universidad de Arizona, quien demostró que el nombre es la base de la autoconcepción. Su investigación también concluyó que nombres con connotaciones negativas pueden afectar de manera adversa, incluso en aspectos como las entrevistas laborales, especialmente si el nombre no tiene un sonido "occidental".

Nombres que influyen en el éxito

Por otro lado, algunos estudios señalan que ciertos nombres podrían estar relacionados con el éxito profesional. En 2016, la empresa MooseRoots analizó los nombres de 14,750 personas exitosas, incluyendo filósofos, científicos y premios Nobel, y determinó que existe una posible relación entre el nombre y la genialidad. Aunque el estudio tiene una base más psicológica que científica, los resultados sugieren que los nombres pueden influir en la percepción del éxito.

De acuerdo con este estudio, los nombres con mayores probabilidades de éxito en la vida son John y Mary (Juan y María en español). Ambos nombres tienen una larga trayectoria histórica y son comunes en diversas culturas y países. En España, por ejemplo, más de 318,000 hombres se llaman Juan, mientras que más de medio millón de mujeres llevan el nombre María.

Si bien estos hallazgos no son determinantes para el futuro de un niño, el nombre sigue siendo un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona. Por eso, su elección debe ser una decisión consciente y bien meditada.