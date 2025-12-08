Psicólogos alertan sobre qué decir cuando los niños descubren la verdad sobre Papá Noel

El momento en que los niños empiezan a dudar de la existencia de Papá Noel suele generar dudas en muchas familias. A medida que crecen y reciben información de compañeros y del entorno escolar, surgen preguntas incómodas que obligan a los padres a encontrar un equilibrio entre preservar la ilusión de la Navidad y mantener una comunicación honesta.

Este debate ha cobrado relevancia tras el caso de Liberty, una niña de siete años que preguntó directamente a sus padres si Santa Claus era real después de que un compañero le asegurara que no lo era, según recoge la revista Bovary.

¿A qué edad dejan de creer los niños en Papá Noel?

Diversos estudios señalan que no existe una edad exacta para revelar la verdad. La investigación conocida como Santa Project, dirigida por la doctora Candice Mills, indica que la mayoría de los niños deja de creer en Papá Noel alrededor de los ocho años.

Además, la tecnología ha prolongado la magia navideña en muchos hogares. Aplicaciones que permiten insertar a Papá Noel en fotos y vídeos hacen que la experiencia resulte más realista y convincente para los más pequeños.

Cómo reaccionan los niños al descubrir la verdad

Un estudio del profesor Chris Boyle, de la Universidad de Exeter, revela que muchos niños que ya conocen la verdad deciden seguir participando en la tradición navideña porque la consideran divertida. Sin embargo, algunos pueden sentirse engañados si los adultos insisten en mantener la fantasía cuando ellos ya han comenzado a dudar.

Qué recomiendan los expertos cuando un niño pregunta por Papá Noel

El profesor Rohan Kapitany, de la Universidad de Durham, explica que son los propios niños quienes marcan el ritmo de este proceso. Cuando empiezan a hacer preguntas repetitivas y más lógicas, es una señal clara de que están preparados para recibir una respuesta sincera.

Este momento también puede convertirse en una oportunidad educativa, ayudándoles a comprender el valor de los secretos compartidos para mantener la ilusión de hermanos menores o amigos.

La psicóloga Alyssa Blask Campbell recomienda validar las emociones del niño y explicar con calma que Papá Noel es una tradición creada para transmitir alegría, no para engañar. Una frase eficaz puede ser: “Lo hacíamos porque era divertido y especial”.

Por su parte, la psicóloga infantil Amanda Gummer aconseja evitar explicaciones cada vez más complejas y adaptarse siempre al ritmo del niño, priorizando la honestidad y la confianza.