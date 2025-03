Abel Caballero, sobre el Mundial 2030: “A lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido este lunes explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la publicación de una noticia por parte del diario El Mundo en la que se asegura que la candidatura de Balaídos como sede para el Mundial 2030 fue inicialmente aprobada por el comité técnico evaluador, pero finalmente excluida sin explicaciones claras y con un cambio de criterios.

En este marco, Caballero ha recordado que lleva meses demandando que se hagan públicos los criterios de selección de las sedes mundialistas, sin haber obtenido respuesta. “Nunca nos dieron la información. Ahora parece que ya sabemos por qué. A lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo”, ha subrayado, indicando que, según la información publicada hoy, hubo un primer listado firmado por el comité técnico en el que Vigo estaba “y 48 horas después se cambió”.

El regidor vigués ha explicado que el Concello no fue informado de este cambio hasta casi un mes más tarde, cuando la Federación les remitió una comunicación oficial en la que se les excluía del dossier de sedes enviadas a la FIFA. “Nos dan las gracias por el trabajo realizado durante dos años, pero no explican nada. Simplemente dicen que no estamos”, ha resumido.

Tras solicitar aclaraciones, el Ayuntamiento recibió como respuesta que Vigo había obtenido una baja puntuación en “estructura financiera”. Un argumento que el alcalde rebate con rotundidad: “Vigo tiene deuda cero, remanente positivo y yo mismo dije en la reunión que, si era necesario, acometeríamos la reforma de Balaídos con recursos propios. ¿Qué más estructura financiera se necesita?”.

De la Federación Gallega al tamaño del estadio

A lo largo de los meses siguientes, según ha detallado, se sucedieron distintas explicaciones que “no cuadran”: desde no haber concurrido “de la mano de la Federación Gallega”, hasta que el estadio era “demasiado pequeño” para los estándares de FIFA.

“Todo eso es falso. Presentamos una propuesta pública de reforma para ampliar Balaídos hasta los 43.500 espectadores, tal y como exige FIFA. Está publicada y es conocida”, ha defendido, subrayando que la mayoría de sedes seleccionados tampoco cuentan a día de hoy con el aforo demandado.

En su intervención, el alcalde ha denunciado lo que considera un proceso marcado por la falta de transparencia. “La pregunta es muy clara: ¿quién cambió el listado técnico? ¿Por qué? ¿Con qué criterios? ¿Se volvió a reunir el comité técnico? ¿Dónde están las actas? ¿Quién firmó ese cambio?”.

Asimismo, Caballero también ha arremetido contra el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, quien sugirió en su momento que la falta de “influencia del gobierno local” pudo pesar en la decisión. “¿Desde cuándo se mide la influencia política como criterio en una selección técnica? Eso no figura en ninguna base”, ha criticado, calificando esas palabras como “intolerables”.

En este marco, Caballero ha exigido que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, dé explicaciones públicas e inmediatas sobre cómo y por qué se modificó el informe técnico. “Lo que se ha hecho con Vigo es gravísimo. Si alguien tenía interés en que estuviéramos fuera, ahora al menos lo podemos suponer”, ha insistido.