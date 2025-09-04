Un accidente en Nigrán se salda con tres personas heridas, una de ellas excarcelada

Tres personas resultaron heridas en la noche de ayer tras sufrir un accidente de tráfico en Nigrán. Una de ellas quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelada por los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió pasadas las 22:30 horas en la carretera provincial EP-2106, a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Parada. El turismo en el que viajaban las víctimas se salió de la vía y acabó chocando contra un muro. Varios particulares alertaron al 112 Galicia e informaron de que tres personas estaban heridas dentro del coche, una de ellas posiblemente atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Porriño, GES Val Miñor, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil. Una vez en la zona, los equipos confirmaron que uno de los ocupantes no podía salir por sus propios medios, por lo que fue necesario cortar una puerta y parte del asiento para liberarlo.

Tras la excarcelación, la víctima fue inmovilizada y trasladada al hospital de referencia. Los otros dos ocupantes también resultaron heridos y fueron evacuados al mismo centro hospitalario.